Ким призвал Украину инвестировать в человеческий капитал

Виталий Ким.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что инвестиции в человеческий капитал должны стать главной составляющей стратегии восстановления Украины. По его словам, развитие стран зависит не только от природных ресурсов или промышленного потенциала, а от знаний, навыков и здоровья граждан.

На этом Виталий Ким акцентировал в своей колонке для издания "Интерфакс-Украина", передает Новини.LIVE.

Инвестиция в человеческий капитал

"Когда говорят о послевоенном восстановлении Украины, чаще всего вспоминают дороги, мосты, заводы или новые жилые кварталы. Это важно, но любая инфраструктура существует прежде всего для людей. Они — основа экономики и ключевой драйвер ее развития. Поэтому главная инвестиция, которую должна сделать Украина, — в человеческий капитал. Экономическая наука доказала: развитие стран зависит не только от природных ресурсов или промышленного потенциала, а от знаний, навыков и здоровья граждан", — отметил Ким.

Он говорит, что страны, которые системно инвестируют в людей, получают высокие темпы экономического развития, поскольку люди создают экономику.

"Экономисты подчеркивают, что образование и навыки людей являются одним из ключевых факторов роста ВВП. До 45% экономического роста в мире в последние десятилетия обеспечили именно инвестиции в образование и развитие человеческого капитала. В развитых экономиках его оценивают в 1-10 миллионов долларов на человека. Инвестиции в образование, здоровье и навыки возвращаются экономике в пять, а иногда и в десять раз больше", — подчеркнул чиновник.

По оценкам ООН, в случае сохранения нынешних демографических тенденций население Украины к 2050 году может сократиться до 25-28 миллионов. Ким считает, что это означает, что развитие человеческого капитала становится ключевым фактором экономической стабильности государства. Делать это он предлагает по направлениям образования, здоровья, создания среды для развития и поддержки семей с детьми.

"Образование должно стать ключевой инвестицией государства. Речь идет не только о школах или университетах, а о системе непрерывного обучения, развитии технического образования и программ переквалификации. Инвестиции в медицину — это инвестиции в экономику, потому что здоровые люди работают продуктивнее и дольше остаются активными на рынке труда", — объяснил глава ОВА.

Ким также обратил внимание на необходимость создания среды для развития, поскольку люди раскрывают свой потенциал только там, где существуют возможности — современная инфраструктура, инновационная экономика и поддержка предпринимательства. Он призвал не забывать уже сейчас заботиться о будущих поколениях украинцев.

"Фактически речь идет о новой государственной программе — "Инвестиции новых поколений". Ее цель — поддержать семьи с детьми и сделать рождение ребенка не финансовым риском, а естественным и поддержанным государством решением. Такая программа может включать финансовую поддержку семей, медицинское страхование и образовательные гранты. Отдельным элементом может стать накопительный счет для каждого ребенка, который будет открываться с момента рождения и пополняться, в частности, за счет доходов от использования национальных природных ресурсов. Подобные решения могут стать одним из важных стимулов для роста рождаемости и помочь Украине преодолеть демографический кризис", — добавил глава Николаевской ОВА.

