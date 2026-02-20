Видео
Главная Новости дня Украине нужно сотрудничество с Западом в сфере Mil-Tech, — Ким

Украине нужно сотрудничество с Западом в сфере Mil-Tech, — Ким

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 15:24
Виталий Ким призвал к сотрудничеству с Западом в Mil-Tech для Украины
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Украина нуждается в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с западными странами, в частности в сфере Mil-Tech, что является ключевым для восстановления государства и обеспечения его длительного мирного развития.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для подкаста Chopper's Political Podcast от GB News, передает Новини.LIVE.

По его убеждению, Украине сейчас нужна не только поддержка Запада — нам нужно полноценное сотрудничество в экономике.

"Нам нужно быть экономически сильными, ведь наша экономика должна работать. Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в частности опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Мы должны научиться у вас, как создавать эффективную и управляемую систему. В то же время ваши солдаты могут учиться у нас, как воевать в условиях современной войны. Итак, нам нужно очень тесное и глубокое сотрудничество во всех сферах", — отметил чиновник.

Мы стремимся восстановить Украину, жить в мирной стране под свободным небом, отстроить государство и инвестировать в наших людей, добавил он.

"Мы хотим иметь высокотехнологичную страну с достойным уровнем оплаты труда, и я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы уже сейчас приглашаем инвесторов. Поэтому мы воюем одной рукой, а другой — готовимся к восстановлению нашей страны", — завершил Виталий Ким.

Последние заявления Виталия Кима

Глава Николаевской ОВА заявил, что поддержка людей и безопасность должны стать ключевыми направлениями государственных расходов для Украины.

Ким отметил необходимость увеличения собственного производства вооружения, отметив, что сегодня главной проблемой является дефицит ракет для ПВО.

Ранее он отмечал, что Украине нужна четкая стратегия развития после войны, которая будет действовать не один год.

Украина Николаевская область Виталий Ким экономика сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
