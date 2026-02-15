Видео
Україна
Главная Новости дня Ким призвал наращивать собственное производство оружия — детали

Ким призвал наращивать собственное производство оружия — детали

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:09
Украина должна наращивать производство оружия — Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Ким/Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал наращивать собственное производство вооружения. Он отметил, что сейчас самый большой вызов — это нехватка ракет для ПВО.

Об этом Виталий Ким сказал в эфире День.LIVE, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

Виталий Ким о производстве украинского вооружения

Руководитель Николаевской ОВА отметил, что сейчас большинство оружия для поражения российских оккупантов — украинского производства.

В то же время он отметил, что Украина должна и в дальнейшем наращивать собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от партнеров.

Ким пояснил, что сейчас самая большая проблема ВСУ — это нехватка ракет для противовоздушной обороны.

"Большинство оружия, которое сейчас поражает россиян, это наше производство. Мы должны это наращивать, чтобы быть независимыми также от оружия. Сейчас мы очень зависимы от ракет ПВО, которых у нас, к сожалению, нет. Они были, но куда-то делись.

То есть эта зависимость есть, мы должны быть независимыми, то есть оружие по уничтожению врага на земле уже украинское в основном. А вот ПВО мы еще не можем, поэтому я не могу сказать, куда будет вкладывать наше государство деньги. Я считаю, что в первую очередь должно вкладывать в ситуацию безопасности", — сказал Ким.

Недавно Ким заявил, что Украина нуждается в четкой стратегии развития после окончания полномасштабной войны, которая будет действовать не один год.

Также глава Николаевской ОВА заявлял о существенном прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией.

оружие ВСУ Виталий Ким война в Украине производство оружия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
