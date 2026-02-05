Прогресс в переговорах - Ким сделал заявление

Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о существенном прогрессе в мирных переговорах между Украиной и РФ. Сейчас стороны разговаривают.

Об этом Ким заявил во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых общин — 2026" в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Прогресс в переговорах

По словам Кима, ранее переговорный процесс имел скорее формальный характер, тогда как сейчас стороны ведут реальные, жесткие и сложные дипломатические переговоры на самом высоком уровне.

"Я знаю, что есть достаточно существенный прогресс. Сейчас стороны разговаривают. Если раньше была лишь видимость переговоров, то сейчас они разговаривают. Переговоры очень сложные", — заявил Ким.

Напомним, сегодня в ОАЭ прошел второй этап трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США.

А до этого РФ заявила об "определенном прогрессе" в переговорном процессе.