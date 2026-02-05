Відео
Головна Новини дня Кім заявив про суттєвий прогрес у мирних переговорах

Кім заявив про суттєвий прогрес у мирних переговорах

Дата публікації: 5 лютого 2026 22:25
Прогрес у переговорах - Кім зробив заяву
Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про суттєвий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ. Наразі сторони розмовляють.

Про це Кім заявив під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026" у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогрес у переговорах

За словами Кіма, раніше переговорний процес мав радше формальний характер, тоді як нині сторони ведуть реальні, жорсткі та складні дипломатичні перемовини на найвищому рівні.

"Я знаю, що є достатньо суттєвий прогрес. Зараз сторони розмовляють. Якщо раніше була лише видимість переговорів, то зараз вони розмовляють. Переговори дуже складні", — заявив Кім.

Нагадаємо, сьогодні в ОАЕ пройшов другий етап тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США.

А до цього РФ заявила про "певний прогрес" у переговорному процесі. 

переговори Віталій Кім війна в Україні війна мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
