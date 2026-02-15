Україна має нарощувати виробництво зброї — Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав нарощувати власне виробництво озброєння. Він зазначив, що наразі найбільший виклик — це нестача ракет для ППО.

Про це Віталій Кім сказав в ефірі День.LIVE, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Реклама

Читайте також:

Віталій Кім про виробництво українського озброєння

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що нині більшість зброї для ураження російських окупантів — українського виробництва.

Водночас він наголосив, що Україна має й надалі нарощувати власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від партнерів.

Кім пояснив, що наразі найбільша проблема ЗСУ — це нестача ракет для протиповітряної оборони.

"Більшість зброї, яка зараз уражає росіян, це наше виробництво. Ми маємо це нарощувати, щоб бути незалежними також від зброї. Зараз ми дуже залежні від ракет ППО, яких в нас, на жаль, немає. Вони були, але кудись поділися.

Тобто ця залежність є, ми маємо бути незалежними, тобто зброя по знищенню ворога на землі вже українська здебільшого. А ось ППО ми ще не можемо, тому я не можу сказати, куди буде вкладати наша держава гроші. Я вважаю, що першочергово має вкладати в безпекову ситуацію", — сказав Кім.

Нещодавно Кім заявив, що Україна потребує чіткої стратегії розвитку після закінчення повномасштабної війни, яка діятиме не один рік.

Також очільник Миколаївської ОВА заявляв про суттєвий прогрес у мирних перемовинах між Україною та Росією.