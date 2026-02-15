Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім закликав нарощувати власне виробництво зброї — деталі

Кім закликав нарощувати власне виробництво зброї — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 19:09
Україна має нарощувати виробництво зброї — Віталій Кім
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав нарощувати власне виробництво озброєння. Він зазначив, що наразі найбільший виклик — це нестача ракет для ППО.

Про це Віталій Кім сказав в ефірі День.LIVE, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Реклама
Читайте також:

Віталій Кім про виробництво українського озброєння

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що нині більшість зброї для ураження російських окупантів — українського виробництва.

Водночас він наголосив, що Україна має й надалі нарощувати власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від партнерів.

Кім пояснив, що наразі найбільша проблема ЗСУ — це  нестача ракет для протиповітряної оборони.

"Більшість зброї, яка зараз уражає росіян, це наше виробництво. Ми маємо це нарощувати, щоб бути незалежними також від зброї. Зараз ми дуже залежні від ракет ППО, яких в нас, на жаль, немає. Вони були, але кудись поділися.

Тобто ця залежність є, ми маємо бути незалежними, тобто зброя по знищенню ворога на землі вже українська здебільшого. А ось ППО ми ще не можемо, тому я не можу сказати, куди буде вкладати наша держава гроші. Я вважаю, що першочергово має вкладати в безпекову ситуацію", — сказав Кім.

Нещодавно Кім заявив, що Україна потребує чіткої стратегії розвитку після закінчення повномасштабної війни, яка діятиме не один рік.

Також очільник Миколаївської ОВА заявляв про суттєвий прогрес у мирних перемовинах між Україною та Росією.

зброя ЗСУ Віталій Кім війна в Україні виробництво зброї українські виробники
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації