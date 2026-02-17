Виталий Ким назвал приоритеты для государственного финансирования

Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Безопасность и поддержка людей должны стать ключевыми направлениями государственных расходов для Украины. Кроме того необходим баланс между обороной, социальной сферой и развитием человеческого потенциала.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Новини.LIVE.

Ким назвал финансовые приоритеты государства

Председатель Николаевской ОВА подчеркнул, что именно безопасность должна быть первым приоритетом государственного финансирования.

"Я уверен, что приоритетом [для финансирования государством] сейчас является безопасность — в первую очередь. А вторым приоритетом являются социальные правительственные программы — для обеспечения жизнедеятельности людей. Они обе важны", — сказал он.

Ким отметил, что большинство вооружения, которым сейчас поражают российские силы, уже производится в Украине, и эти возможности нужно наращивать, чтобы уменьшить зависимость от международных поставок.

"Сейчас мы очень зависимы от ракет ПВО, которых у нас нет. Оружие, которое уничтожает врага на земле — уже в основном украинское. О ПВО, к сожалению, пока этого нельзя сказать. Поэтому я считаю, что в первую очередь государство должно вкладывать деньги именно в улучшение ситуации с безопасностью", — констатировал чиновник.

Отдельно он отметил необходимость достойного финансирования военных, которые защищают страну, но с сохранением баланса бюджета.

"Надо найти баланс бюджета, чтобы заслуженно финансировать военных, при этом не теряя в производстве оружия. Наши ребята на фронте знают, что враг платит своим больше, и это стимулирует их ехать на войну, как на работу. Наши ребята воюют не за деньги — они воюют за страну. Но, конечно, они хотели бы, чтобы им платили соответственно", — подчеркнул Ким.

По словам главы области, Украине уже сейчас необходимо инвестировать в людей и развитие специалистов.

"Нам не хватает инженеров, врачей, потому что образование и социальная сфера долго финансировались по остаточному принципу. Мы должны концентрироваться на людях и их профессионализме — потому что наши люди действительно более трудолюбивы и приспособлены к трудностям, чем во многих других странах. Поэтому должны проинвестировать в наших людей, чтобы иметь специалистов, которые могли бы создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, способный конкурировать на мировых рынках", — заявил он.

