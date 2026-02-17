Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Безопасность и соцпрограммы — Ким о приоритетах госфинансирования

Безопасность и соцпрограммы — Ким о приоритетах госфинансирования

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:18
Виталий Ким назвал приоритеты для государственного финансирования
Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Безопасность и поддержка людей должны стать ключевыми направлениями государственных расходов для Украины. Кроме того необходим баланс между обороной, социальной сферой и развитием человеческого потенциала.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ким назвал финансовые приоритеты государства

Председатель Николаевской ОВА подчеркнул, что именно безопасность должна быть первым приоритетом государственного финансирования.

"Я уверен, что приоритетом [для финансирования государством] сейчас является безопасность — в первую очередь. А вторым приоритетом являются социальные правительственные программы — для обеспечения жизнедеятельности людей. Они обе важны", — сказал он.

Ким отметил, что большинство вооружения, которым сейчас поражают российские силы, уже производится в Украине, и эти возможности нужно наращивать, чтобы уменьшить зависимость от международных поставок.

"Сейчас мы очень зависимы от ракет ПВО, которых у нас нет. Оружие, которое уничтожает врага на земле — уже в основном украинское. О ПВО, к сожалению, пока этого нельзя сказать. Поэтому я считаю, что в первую очередь государство должно вкладывать деньги именно в улучшение ситуации с безопасностью", — констатировал чиновник.

Отдельно он отметил необходимость достойного финансирования военных, которые защищают страну, но с сохранением баланса бюджета.

"Надо найти баланс бюджета, чтобы заслуженно финансировать военных, при этом не теряя в производстве оружия. Наши ребята на фронте знают, что враг платит своим больше, и это стимулирует их ехать на войну, как на работу. Наши ребята воюют не за деньги — они воюют за страну. Но, конечно, они хотели бы, чтобы им платили соответственно", — подчеркнул Ким.

По словам главы области, Украине уже сейчас необходимо инвестировать в людей и развитие специалистов.

"Нам не хватает инженеров, врачей, потому что образование и социальная сфера долго финансировались по остаточному принципу. Мы должны концентрироваться на людях и их профессионализме — потому что наши люди действительно более трудолюбивы и приспособлены к трудностям, чем во многих других странах. Поэтому должны проинвестировать в наших людей, чтобы иметь специалистов, которые могли бы создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, способный конкурировать на мировых рынках", — заявил он.

Напомним, ранее Виталий Ким поделился стратегией послевоенного развития Украины на 15-20 лет.

А также руководитель Николаевской ОВА высказался о зарплатах в прифронтовых громадах.

Николаев Украина Виталий Ким безопасность финансирование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации