Віталій Кім назвав пріоритети для державного фінансування

Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Безпека та підтримка людей мають стати ключовими напрямами державних витрат для України. Крім того необхідний баланс між обороною, соціальною сферою та розвитком людського потенціалу.

На цьому наголосив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Новини.LIVE.

Кім назвав фінансові пріоритети держави

Голова Миколаївської ОВА підкреслив, що саме безпека має бути першим пріоритетом державного фінансування.

"Я впевнений, що пріоритетом [для фінансування державою] зараз є безпека — першочергово. А другим пріоритетом є соціальні урядові програми — для забезпечення життєдіяльності людей. Вони обидві важливі", — сказав він.

Кім зауважив, що більшість озброєння, яким нині уражають російські сили, вже виробляється в Україні, і ці спроможності потрібно нарощувати, щоб зменшити залежність від міжнародних поставок.

"Зараз ми дуже залежні від ракет ППО, яких в нас немає. Зброя, яка нищить ворога на землі — вже здебільшого українська. Про ППО, на жаль, поки цього не можна сказати. Тому я вважаю, що першочергово держава має вкладати гроші саме у покращення безпекової ситуації", — констатував посадовець.

Окремо він наголосив на необхідності гідного фінансування військових, які захищають країну, але із збереженням балансу бюджету.

"Треба знайти баланс бюжету, щоб заслужено фінансувати військових, при цьому не втрачаючи у виробництві зброї. Наші хлопці на фронті знають, що ворог платить своїм більше, і це стимулює їх їхати на війну, яка на роботу. Наші хлопців воюють не за гроші — вони воюють за країну. Але, звісно, вони хотіли б, щоб їм платили відповідно", — підкреслив Кім.

За словами очільника області, Україні вже зараз необхідно інвестувати в людей і розвиток фахівців.

"Нам бракує інженерів, лікарів, через те що освіта і соціальна сфера довго фінансувалися за залишковим принципом. Ми повинні концентруватися на людях і їх фаховості — бо наші люди дійсно більш працьовиті й пристосовані до труднощів, ніж у багатьох інших країнах. Тож маємо проінвестувати в наших людей, щоб мати фахівців, які могли б створювати продукт з високою доданою вартістю, здатний конкурувати на світових ринках", — заявив він.

