Україна потребує тісної співпраці із Заходом у сфері Mil-Tech — заява Кіма

Україні необхідне поглиблення взаємовигідної співпраці з країнами Заходу, зокрема у сфері Mil-Tech — це одна із запорук відновлення країни і її подальшого мирного процвітання.

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтервʼю для подкасту Chopper's Political Podcast від GB News, передає Новини.LIVE.

Україні необхідна співпраця з Заходом у сфері Mil-Tech

На його переконання, Україні зараз потрібна не лише підтримка Заходу — нам потрібна повноцінна співпраця в економіці.

"Нам потрібно бути економічно сильними, адже наша економіка має працювати. Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech. Нам потрібен увесь ваш досвід, зокрема досвід роботи в межах оборонних ініціатив, і це шлях із двостороннім рухом. Ми маємо навчитися у вас, як створювати ефективну та керовану систему. Водночас ваші солдати можуть навчатися у нас, як воювати в умовах сучасної війни. Отже, нам потрібна дуже тісна та глибока співпраця в усіх сферах", — зазначив посадовець.

Ми прагнемо відновити Україну, жити у мирній країні під вільним небом, відбудувати державу та інвестувати у наших людей, додав він.

"Ми хочемо мати високотехнологічну країну з гідним рівнем оплати праці, і я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми вже зараз запрошуємо інвесторів. Тож ми воюємо однією рукою, а іншою — готуємося до відновлення нашої країни", — завершив Віталій Кім.

