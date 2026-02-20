Відео
Нам необхідна співпраця з Заходом у сфері Mil-Tech, — Кім

Нам необхідна співпраця з Заходом у сфері Mil-Tech, — Кім

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 15:24
Україна потребує тісної співпраці із Заходом у сфері Mil-Tech — заява Кіма
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Україні необхідне поглиблення взаємовигідної співпраці з країнами Заходу, зокрема у сфері Mil-Tech — це одна із запорук відновлення країни і її подальшого мирного процвітання.

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтервʼю для подкасту Chopper's Political Podcast від GB News, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Україні необхідна співпраця з Заходом у сфері Mil-Tech

На його переконання, Україні зараз потрібна не лише підтримка Заходу — нам потрібна повноцінна співпраця в економіці.

"Нам потрібно бути економічно сильними, адже наша економіка має працювати. Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech. Нам потрібен увесь ваш досвід, зокрема досвід роботи в межах оборонних ініціатив, і це шлях із двостороннім рухом. Ми маємо навчитися у вас, як створювати ефективну та керовану систему. Водночас ваші солдати можуть навчатися у нас, як воювати в умовах сучасної війни. Отже, нам потрібна дуже тісна та глибока співпраця в усіх сферах", — зазначив посадовець.

Ми прагнемо відновити Україну, жити у мирній країні під вільним небом, відбудувати державу та інвестувати у наших людей, додав він.

"Ми хочемо мати високотехнологічну країну з гідним рівнем оплати праці, і я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми вже зараз запрошуємо інвесторів. Тож ми воюємо однією рукою, а іншою — готуємося до відновлення нашої країни", — завершив Віталій Кім.

Останні заяви Віталія Кіма

Очільник Миколаївської ОВА заявив, що підтримка людей та безпека повинні стати ключовими напрямами державних витрат для України.

Кім наголосив на необхідності збільшення власного виробництва озброєння, зазначивши, що сьогодні головною проблемою є дефіцит ракет для ППО.

Раніше він зазначав, що Україні потрібна чітка стратегія розвитку після війни, яка діятиме не один рік.

Україна Миколаївська область Віталій Кім економіка співпраця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
