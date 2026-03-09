Парнерство Украины со странами Балтии — Виталий Ким назвал перспективы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Партнерство Украины со странами Северной Европы и Балтии имеет значительные перспективы. Оно может изменить экономическую карту Европы.

Об этом в материале для агентства "Укринформ" написал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Персективы для Украины от сотрудничества с другими странами

Ким напомнил, что недавно состоялась встреча Ассоциации прифронтовых городов и громад с послами стран Северной Европы и Балтии — Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Исландии, где речь шла о поддержке прифронтовых областей, восстановлении громад и партнерстве между странами.

"Сегодня Украина фактически стала восточной границей Европы. Две трети наших границ отделяют Европейский Союз от автократий — России и Беларуси. Вместе со странами Балтии, Польшей и Финляндией мы фактически формируем новую линию безопасности, свободы и демократии на континенте. Но ни одна линия безопасности не может существовать только благодаря военной силе. Прежде всего она должна иметь экономическую основу. Именно поэтому сегодня все больше внимания уделяется пространству между Балтийским и Черным морями. Ведь именно в этой части Европы формируется новая стратегическая ось — не только безопасность, но и экономическая", — подчеркнул Ким.

Он очертил концепцию "Юг 2.0", которая является частью общей стратегии послевоенного восстановления Украины, разработанной на базе наработок Ассоциации прифронтовых городов и громад.

"Речь идет о трансформации южных регионов Украины — Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областей — в новую экономическую систему, интегрированную в европейские производственные и логистические цепи. По оценкам международной оценки ущерба и потребностей восстановления (RDNA5), потребности в восстановлении этих четырех областей превышают 129 миллиардов долларов. Это примерно пятая часть всех потребностей восстановления Украины. Но вопрос не только в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Вопрос в том, чтобы использовать этот момент для создания новой экономической модели развития", — отметил начальник Николаевской ОВА.

По его убеждению, важно не стремиться восстановить регион до состояния "как было", а кардинально изменить подходы и выбрать конкретные стратегические направления его дальнейшего развития.

Среди таких направлений Виталий Ким называет отход от сырьевой модели экономики, развитие логистики, создание индустриальных парков нового поколения, miltech и технологии двойного назначения, человеческий капитал и энергетику, в частности, возобновляемую.

"Экономический потенциал юга Украины значительно больше, чем просто восстановление разрушенного. Именно поэтому партнерство между странами Северной Европы, Балтии и украинскими прифронтовыми регионами может выйти далеко за пределы помощи в восстановлении. Для украинского юга их опыт и партнерство могут стать важным элементом развития новой экономической модели. А для бизнеса этих стран это возможность приобщиться к формированию нового экономического пространства Европы на этапе его становления. Именно от того, какие партнерства мы сформируем сегодня, зависит место Украины на будущей экономической карте Европы", — отметил Виталий Ким.

Важные заявления Виталия Кима

Ранее Ким призвал наращивать собственное производство оружия. Сейчас для Украины самый большой вызов — нехватка ракет к системам ПВО. По его словам, нашей стране нужно быть меньше зависимой от партнеров.

Также глава Николаевской ОВА считает, что Украина должна иметь стратегию развития после войны, которая будет работать не менее 15-20 лет. Без долгосрочного плана страна не сможет стать богатой.