Ким рассказал, от чего зависила судьба Николаева и юга в начале войны

В первые дни полномасштабного вторжения РФ глава Николаевской ОВА Виталий Ким был полноценным руководителем региона. Судьба Николаева и всего юга Украины тогда решалась не через централизованные приказы, а благодаря мгновенным решениям.

Об этом глава ОВА рассказал в интервью Новини.LIVE.

В чем заключалась роль Кима в начале большой войны РФ против Украины

По словам Кима, в феврале 2022 года в области была определенная паника, а координация разрозненных подразделений (от полиции до тыловых частей ВСУ) легла на плечи областной военной администрации.

"Основную работу делали мы: люди, волонтеры, охотники, депутаты. Это было народное сопротивление в основном. У нас только депутатов разных было 315 штук, которые информировали о перемещении военных", — сказал руководитель региона.

Он отметил, что централизованного управления как такового не было, поэтому в то время все решения относительно того, вступать в бой или отходить, зависели именно от него.

"Я считаю, что имею право об этом говорить, потому что я не руководил с тыла, я руководил вместе с этими ребятами, ездил на тех же машинах, в те же самые места и выполнял такие же задачи", — добавил Виталий Ким.

