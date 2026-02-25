Видео
Україна
Ким в первые дни вторжения был полноценным руководителем области

Ким в первые дни вторжения был полноценным руководителем области

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 04:07
Ким рассказал, от чего зависила судьба Николаева и юга в начале войны
Глава Николаевщины Виталий Ким, фото: Николаевская ОВА

В первые дни полномасштабного вторжения РФ глава Николаевской ОВА Виталий Ким был полноценным руководителем региона. Судьба Николаева и всего юга Украины тогда решалась не через централизованные приказы, а благодаря мгновенным решениям.

Об этом глава ОВА рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

В чем заключалась роль Кима в начале большой войны РФ против Украины

По словам Кима, в феврале 2022 года в области была определенная паника, а координация разрозненных подразделений (от полиции до тыловых частей ВСУ) легла на плечи областной военной администрации.

"Основную работу делали мы: люди, волонтеры, охотники, депутаты. Это было народное сопротивление в основном. У нас только депутатов разных было 315 штук, которые информировали о перемещении военных", — сказал руководитель региона.

Он отметил, что централизованного управления как такового не было, поэтому в то время все решения относительно того, вступать в бой или отходить, зависели именно от него.

"Я считаю, что имею право об этом говорить, потому что я не руководил с тыла, я руководил вместе с этими ребятами, ездил на тех же машинах, в те же самые места и выполнял такие же задачи", — добавил Виталий Ким.

Напомним, что в день четвертой годовщины полномасштабной войны РФ в Украине, президент Владимир Зеленский рассказал, как его изменила война.

Также мы писали, что пережила Одесса за время большой войны, которую начала Россия.

Николаев Виталий Ким война в Украине Россия защита 4 года войны
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
