Кім на початку війну був повноцінним керівником Миколаївської області

Очільник Миколаївщини Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у перші дні повномасштабної війни він був повноцінним керівником регіону. Він зазначив, що доля Миколаєва та всього півдня України вирішувалася не через централізовані накази, п завдяки миттєвим рішенням.

Про це очільник ОВА розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

В чому полягала роль Кіма на початку великої війни РФ проти України

За словами Кіма, у лютому 2022 року в області була певна паніка, а координація розрізнених підрозділів (від поліції до тилових частин ЗСУ) лягла на плечі обласної військової адміністрації.

"Основну роботу робили ми: люди, волонтери, мисливці, депутати. Це був народний спротив в основному. В нас лише депутатів різних було 315 штук, які інформували про переміщення військових", — сказав керівник регіону.

Він зазначив, що централізованого керування як такого не було, тому на той час усі рішення щодо того, вступати в бій чи відходити, залежали саме він нього.

"Я вважаю, що маю право про це казати, тому що я не керував з тилу, я керував разом з цими хлопцями, їздив на тих самих машинах, в ті ж самі місця і виконував такі ж самі завдання", — додав Віталій Кім.

