Зеленский объяснил, как война повлияла на его личную жизнь

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как война изменила его жизнь. В частности, у него не осталось времени на друзей.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Как война изменила Зеленского

"Я фокусируюсь теперь только на серьезных вещах, не имея возможности общаться с друзьями, но общаясь с партнерами, значительными партнерами", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, у него пока нет времени на друзей.

В то же время европейские лидеры отреагировали и отметили личные качества Владимира Зеленского. Они охарактеризовали его как исключительную фигуру, которая стала примером настоящего лидерства, а также подчеркнули его мудрость и отвагу.

Глава государства сообщил, что ожидается большой обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, есть положительные сигналы.

Также Зеленский отреагировал на информацию, что лидер США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине до 4 июля.

А в интервью немецкому телеканалу украинский лидер подчеркнул, что страна обязательно вернет все оккупированные территории.