Зеленский объяснил, как война повлияла на его личную жизнь

Нет времени на дружбу — Зеленский о том, как его изменила война
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как война изменила его жизнь. В частности, у него не осталось времени на друзей.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.
Как война изменила Зеленского
"Я фокусируюсь теперь только на серьезных вещах, не имея возможности общаться с друзьями, но общаясь с партнерами, значительными партнерами", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, у него пока нет времени на друзей.
В то же время европейские лидеры отреагировали и отметили личные качества Владимира Зеленского. Они охарактеризовали его как исключительную фигуру, которая стала примером настоящего лидерства, а также подчеркнули его мудрость и отвагу.
Владимир Зеленский — последние новости
Глава государства сообщил, что ожидается большой обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, есть положительные сигналы.
Также Зеленский отреагировал на информацию, что лидер США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине до 4 июля.
А в интервью немецкому телеканалу украинский лидер подчеркнул, что страна обязательно вернет все оккупированные территории.
