Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Строительство жилья для ВПЛ и ветеранов — Ким объяснил важность

Строительство жилья для ВПЛ и ветеранов — Ким объяснил важность

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 11:33
Строительство жилья для ВПЛ и ветеранов — драйвер экономики, — Ким
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Украине нужна Национальная программа массового строительства и реновации жилья с горизонтом в минимум десять лет. Он отметил, что строительство жилья для ВПЛ и ветеранов послужит драйвером экономического роста.

Об этом Виталий Ким отметил в материале для LB ua, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Строительство жилья для ВПЛ

"Нам нужна не отдельная программа кредитования или временные решения, а Национальная программа массового строительства и реновации жилья — с горизонтом в минимум 10 лет, с четкой финансовой моделью и государственными гарантиями для прифронтовых регионов. Потребность в жилье — безусловная и неоспоримая. Миллионы переселенцев, сотни тысяч ветеранов, миллионы украинцев, которые когда-то вернутся и будут искать новые дома. Более того, жилье — это не только квадратные метры. Строительство — это инфраструктура демографической безопасности. И одновременно — драйвер экономического роста", — заявил Ким.

Он отметил, что каждое рабочее место на строительной площадке стимулирует создание еще 5-6 рабочих мест в смежных отраслях — от производства материалов и логистики до малого бизнеса и сферы обслуживания. Это, в свою очередь, влияет на налоги, уровень занятости, внутренний спрос, финансовую стабильность общин и экономическую прочность страны.

"Для прифронтовых областей это еще и вопрос выживания. И сегодня, и по завершению войны. Без жилья мы не удержим врачей, учителей, коммунальщиков и предпринимателей. Без возможности доступной аренды мы не обеспечим быстрого и эффективного восстановления. Без современного и энергоэффективного жилья мы не поможем переселенцам окончательно интегрироваться в наши громады и не вернем тех, кто уехал. Без людей не будет экономики. А без экономики не будет развития и благосостояния", — отметил глава Николаевской ОВА.

Ким убежден, что воплощение Национальной программы реновации и строительства жилья нужно начинать с прифронтовых территорий — именно здесь разрывы самые большие и самые ощутимые.

Он добавил, что для этого нужно обеспечить четкую финансовую архитектуру — с отдельными квотами, повышенным софинансированием и государственными гарантиями компенсации рисков. Предоставить не менее 50% финансирования для первичного рынка, с субсидированной ставкой 3-5% до 25 лет, с возможностями муниципальной аренды и аренды с правом выкупа, и с масштабной реновацией имеющегося жилого фонда.

"Начинать нужно уже сейчас. Каждый год без системного решения для Украины — это еще один врач, инженер или предприниматель, который выбирает другую страну. Откладывать этот вопрос на потом — значит соглашаться на депопуляцию и медленное истощение регионов. Жилищная программа должна стать частью национальной стратегии восстановления уже сегодня. Потому что без людей не будет ни восстановления, ни смысла его начинать, ни развития Украины такой, какой ее хотим видеть и мы, и мир", — добавил Ким.

Виталий Ким — последние новости

Ким сообщил, что Дания инвестирует 225 миллионов евро в экономические проекты региона. Эти инвестиции планируется реализовывать в течение следующих трех лет.

Ранее начальник Николаевской ОВА рассказал о своей роли в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Также Ким отмечает, что Украине нужно углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Запада, в частности в сфере Mil-Tech.

Украина Николаевская область жилье строительство Виталий Ким ВПЛ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации