Виталий Ким заявил об успешных инвестициях из ЕС для Николаевской области

Ким привлек 225 млн евро инвестиций в экономику Николаевщины
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о привлечении 225 миллионов евро иностранных инвестиций от Дании под экономические проекты в области. Они рассчитаны на три года вперед.
Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.
Николаевщина получит значительные инвестиции от Дании
"Нам очень помогают иностранные партнеры, которые в первые годы оказывали поддержку гуманитарных и социальных программ, а сейчас утвердили план на три года вперед в 225 млн евро от Дании на экономические проекты", — отметил Ким.
По его словам, большую помощь оказывает и государство - в частности, инвестируя в инфраструктурные проекты, такие как водопровод на 6,4 млрд грн, или восстановление дорог.
"Мы сконцентрированы на всех программах, которые могут восстановить экономику региона, чтобы это способствовало большим налогам, большим заработным платам", — подчеркнул глава ОГА.
Он подчеркнул, что в настоящее время крайне важно инвестировать в будущих специалистов.
"Мы сейчас вкладываем в людей. Развиваем профтехобразование, вкладываем в лаборатории, в учебные классы, в образование наших педагогов. Для того, чтобы готовить людей, специалистов для восстановления страны. Мы будем делать ставку на индустриализацию региона. Я верю, что наш регион станет основой восстановления как минимум юга Украины, или же и всей страны", — заявил Виталий Ким.
Отдельно Виталий Ким высказывался о том, как Украине укреплять экономику после войны. Он призвал развивать сотрудничество с Западом в направлении Mil-Tech и объяснял, какие приоритеты должны расставить для госфинансирования.
Также глава Николаевской ОВА высказался относительно производства оружия в Украине.
