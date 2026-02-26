Видео
Главная Новости дня Ким привлек 225 млн евро инвестиций в экономику Николаевщины

Ким привлек 225 млн евро инвестиций в экономику Николаевщины

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:00
Виталий Ким заявил об успешных инвестициях из ЕС для Николаевской области
Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о привлечении 225 миллионов евро иностранных инвестиций от Дании под экономические проекты в области. Они рассчитаны на три года вперед.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Николаевщина получит значительные инвестиции от Дании

"Нам очень помогают иностранные партнеры, которые в первые годы оказывали поддержку гуманитарных и социальных программ, а сейчас утвердили план на три года вперед в 225 млн евро от Дании на экономические проекты", — отметил Ким.

По его словам, большую помощь оказывает и государство - в частности, инвестируя в инфраструктурные проекты, такие как водопровод на 6,4 млрд грн, или восстановление дорог.

"Мы сконцентрированы на всех программах, которые могут восстановить экономику региона, чтобы это способствовало большим налогам, большим заработным платам", — подчеркнул глава ОГА.

Он подчеркнул, что в настоящее время крайне важно инвестировать в будущих специалистов.

"Мы сейчас вкладываем в людей. Развиваем профтехобразование, вкладываем в лаборатории, в учебные классы, в образование наших педагогов. Для того, чтобы готовить людей, специалистов для восстановления страны. Мы будем делать ставку на индустриализацию региона. Я верю, что наш регион станет основой восстановления как минимум юга Украины, или же и всей страны", — заявил Виталий Ким.

Отдельно Виталий Ким высказывался о том, как Украине укреплять экономику после войны. Он призвал развивать сотрудничество с Западом в направлении Mil-Tech и объяснял, какие приоритеты должны расставить для госфинансирования.

Также глава Николаевской ОВА высказался относительно производства оружия в Украине.

экономический рост Дания Николаев Николаевская область Виталий Ким инвестиции
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
