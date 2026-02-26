Відео
Кім залучив 225 млн євро іноземних інвестицій в економіку Миколаївщини

Кім залучив 225 млн євро іноземних інвестицій в економіку Миколаївщини

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:00
Віталій Кім заявив про успішні інвестиції з ЄС для Миколаївської області
Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про залучення 225 мільйонів євро іноземних інвестицій від Данії під економічні проєкти в області. Вони розраховані на три роки вперед.

Про це він розповів у інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Миколаївщина отримає значні інвестиції від Данії

"Нам дуже допомагають іноземні партнери, які в перші роки надавали підтримку гуманітарних та соціальних програм, а зараз затвердили план на три роки вперед у 225 млн євро від Данії на економічні проекти", — зазначив Кім.

За його словами,  велику допомогу надає і держава — зокрема,  інвестуючи в інфраструктурні проєкти, такі як водогін на 6,4 млрд грн, чи відновлення доріг.

"Ми сконцентровані на всіх програмах, які можуть відновити економіку регіону, щоб це сприяло більшим податкам, більшим заробітним платам", — наголосив очільник ОВА.

Він підкреслив, що на цей час вкрай важливо інвестувати в майбутніх фахівців.

"Ми зараз вкладаємо в людей. Розвиваємо профтехосвіту, вкладаємо в лабораторії, в навчальні класи, в освіту наших педагогів. Для того, щоб готувати людей, фахівців для відновлення країни. Ми будемо робити ставку на індустріалізацію регіону. Я вірю, що наш регіон стане основою відновлення як мінімум півдня України, або ж і всієї країни", — заявив Віталій Кім.

Окремо Віталій Кім висловлювався про те, як Україні зміцнювати економіку після війни. Він закликав розвивати співпрацю із Заходом в напрямку Mil-Tech та пояснював, які пріоритети мають розставити для держфінансування

Також очільник Миколаївської ОВА висловився щодо виробництва зброї в Україні.

економічне зростання Данія Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім інвестиції
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
