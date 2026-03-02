Кім назвав будівництво житла для ВПО та ветеранів драйвером економіки

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Україні потрібна Національна програма масового будівництва та реновації житла з горизонтом у мінімум десять років. За його словами, будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів послугує драйвером економічного зростання.

Про це Віталій Кім наголосив у матеріалі для LB ua, передає Новини.LIVE.

Будівництво житла для ВПО

"Нам потрібна не окрема програма кредитування чи тимчасові рішення, а Національна програма масового будівництва та реновації житла — з горизонтом в мінімум 10 років, із чіткою фінансовою моделлю та державними гарантіями для прифронтових регіонів. Потреба в житлі — безумовна та беззаперечна. Мільйони переселенців, сотні тисяч ветеранів, мільйони українців, які колись повернуться та шукатимуть нові домівки. Більше того, житло — це не лише квадратні метри. Будівництво — це інфраструктура демографічної безпеки. І водночас — драйвер економічного зростання", — заявив Кім.

Він зазначив, що кожне робоче місце на будівельному майданчику стимулює створення ще 5–6 робочих місць у суміжних галузях – від виробництва матеріалів і логістики до малого бізнесу та сфери обслуговування. Це, у свою чергу, впливає на податки, рівень зайнятості, внутрішній попит, фінансову стабільність громад та економічну міцність країни.

"Для прифронтових областей це ще й питання виживання. І сьогодні, і по завершенню війни. Без житла ми не втримаємо лікарів, вчителів, комунальників і підприємців. Без можливості доступної оренди ми не забезпечимо швидкого та ефективного відновлення. Без сучасного та енергоефективного житла ми не допоможемо переселенцям остаточно інтегруватися в наші громади та не повернемо тих, хто виїхав. Без людей не буде економіки. А без економіки не буде розвитку та добробуту", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Кім переконаний, що втілення Національної програми реновації та будівництва житла потрібно починати з прифронтових територій — саме тут розриви найбільші та найвідчутніші.

Він додав, що для цього потрібно забезпечити чітку фінансову архітектуру — з окремими квотами, підвищеним співфінансуванням і державними гарантіями компенсації ризиків. Надати не менше 50% фінансування для первинного ринку, з субсидованою ставкою 3-5% до 25 років, з можливостями муніципальної оренди та оренди з правом викупу, і з масштабною реновацією наявного житлового фонду.

"Починати потрібно вже зараз. Кожен рік без системного рішення для України — це ще один лікар, інженер чи підприємець, який обирає іншу країну. Відкладати це питання на потім — означає погоджуватися на депопуляцію і повільне виснаження регіонів. Житлова програма має стати частиною національної стратегії відновлення вже сьогодні. Тому що без людей не буде ні відновлення, ні сенсу його починати, ні розвитку України такою, якою її хочемо бачити і ми, і світ", — додав Кім.

