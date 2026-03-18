Кім: У боротьбі з корупцією головне запобігти збиткам держави

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у боротьбі з корупцією головним має бути запобігання збиткам держави, а не покарання постфактум.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Читайте також:

Зокрема, він прокоментував ефективність роботи групи "Прозорість і підзвітність", яка займається попередженням корупційних правопорушень.

"Ця група запобігла великій кількості правопорушень, і ми маємо повну взаємодію з правоохоронними органами. Зрозуміло, що вони теж працюють на результат, тому я їм кажу: якщо ви запобігли правопорушенню — записуйте собі у звіт. Маємо працювати за схемою: не знайти і покарати, а допомогти і запобігти. На мою думку, неправильно, якщо ти бачиш, що щось робиться не так, дозволяєш завдавати державі збитків, а тоді навздогін порушуєш справу. До того ж в'язницею це закінчується далеко не завжди…", — зазначив Кім.

Він також різко висловився щодо чиновників із Миколаївщини, які стали фігурантами корупційних розслідувань.

"Є ситуації, коли посадовці стають фігурантами справ з дурості, а є по суті. У мене немає винятків "свій" чи "чужий". Уже казав і повторю: якщо ти під час повномасштабного вторгнення показав себе як герой і зробив максимум для оборони, це не означає, що в тебе є право працювати поза межами правового поля. Маєш працювати законно і відповідати за свої вчинки", — наголосив Кім.

Раніше начальник Миколаївської ОВА наголосив, що ключовим елементом відновлення України мають стати інвестиції в людський капітал. За його словами, розвиток держав визначається не лише ресурсами чи промисловістю, а насамперед знаннями, навичками та здоров'ям людей.

Він також підкреслив, що партнерство України з країнами Північної Європи та Балтії відкриває значні перспективи й може суттєво вплинути на економічну карту Європи.