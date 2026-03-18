Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім: У боротьбі з корупцією головне запобігти збиткам держави

Кім: У боротьбі з корупцією головне запобігти збиткам держави

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 18:00
Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у боротьбі з корупцією головним має бути запобігання збиткам держави, а не покарання постфактум.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

Зокрема, він прокоментував ефективність роботи групи "Прозорість і підзвітність", яка займається попередженням корупційних правопорушень.

"Ця група запобігла великій кількості правопорушень, і ми маємо повну взаємодію з правоохоронними органами. Зрозуміло, що вони теж працюють на результат, тому я їм кажу: якщо ви запобігли правопорушенню — записуйте собі у звіт. Маємо працювати за схемою: не знайти і покарати, а допомогти і запобігти. На мою думку, неправильно, якщо ти бачиш, що щось робиться не так, дозволяєш завдавати державі збитків, а тоді навздогін порушуєш справу. До того ж в'язницею це закінчується далеко не завжди…", — зазначив Кім.

Він також різко висловився щодо чиновників із Миколаївщини, які стали фігурантами корупційних розслідувань.

"Є ситуації, коли посадовці стають фігурантами справ з дурості, а є по суті. У мене немає винятків "свій" чи "чужий". Уже казав і повторю: якщо ти під час повномасштабного вторгнення показав себе як герой і зробив максимум для оборони, це не означає, що в тебе є право працювати поза межами правового поля. Маєш працювати законно і відповідати за свої вчинки", — наголосив Кім.

Раніше начальник Миколаївської ОВА наголосив, що ключовим елементом відновлення України мають стати інвестиції в людський капітал. За його словами, розвиток держав визначається не лише ресурсами чи промисловістю, а насамперед знаннями, навичками та здоров'ям людей.

Він також підкреслив, що партнерство України з країнами Північної Європи та Балтії відкриває значні перспективи й може суттєво вплинути на економічну карту Європи.

корупція Україна Віталій Кім
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації