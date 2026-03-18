Ким: В борьбе с коррупцией главное предотвратить убытки государства

Главная Новости дня Ким: В борьбе с коррупцией главное предотвратить убытки страны

Дата публикации 18 марта 2026 18:00
Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в борьбе с коррупцией главным должно быть предотвращение убытков государства, а не наказание постфактум.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", передает Новини.LIVE.

В частности, он прокомментировал эффективность работы группы "Прозрачность и подотчетность", которая занимается предупреждением коррупционных правонарушений.

"Эта группа предотвратила большое количество правонарушений, и мы имеем полное взаимодействие с правоохранительными органами. Понятно, что они тоже работают на результат, поэтому я им говорю: если вы предотвратили правонарушение — записывайте себе в отчет. Должны работать по схеме: не найти и наказать, а помочь и предотвратить. По моему мнению, неправильно, если ты видишь, что что-то делается не так, позволяешь наносить государству ущерб, а потом вдогонку возбуждаешь дело. К тому же тюрьмой это заканчивается далеко не всегда...", — отметил Ким.

Он также резко высказался относительно чиновников из Николаевщины, которые стали фигурантами коррупционных расследований.

"Есть ситуации, когда чиновники становятся фигурантами дел по глупости, а есть по сути. У меня нет исключений "свой" или "чужой". Уже говорил и повторю: если ты во время полномасштабного вторжения показал себя как герой и сделал максимум для обороны, это не значит, что у тебя есть право работать вне правового поля. Должен работать законно и отвечать за свои поступки", — подчеркнул Ким.

Ранее начальник Николаевской ОВА отметил, что ключевым элементом восстановления Украины должны стать инвестиции в человеческий капитал. По его словам, развитие государств определяется не только ресурсами или промышленностью, а прежде всего знаниями, навыками и здоровьем людей.

Он также подчеркнул, что партнерство Украины со странами Северной Европы и Балтии открывает значительные перспективы и может существенно повлиять на экономическую карту Европы.

коррупция Украина Виталий Ким
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
