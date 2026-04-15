РФ атакувала Дніпро: постраждала молода жінка

Уночі в середу, 15 квітня, росіяни завдали удару по Дніпру. Загорілася адміністративна будівля. Є постраждала.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Дніпра вночі 15 квітня

Зазнала поранень 29-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Що відомо про обстріл Дніпра вночі 15 квітня

Повітряну тривогу у Дніпровському районі оголосили о 02:20. Станом на 02:41, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, на місто летіла група БпЛА.

