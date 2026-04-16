Атака РФ на Днепр: количество погибших возросло до трех человек

Последствия атаки России на Днепр 16 апреля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Днепр. В городе раздавались мощные взрывы, виднелись пожары и задымление. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до трех человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Разрушения после обстрела Днепра. Фото: Новини.LIVE

Спасатели достали из поврежденного российским ударом дома тело женщины.

"До трех возросло количество погибших из-за ночной атаки россиян на Днепр. Спасатели достали из изуродованного вражеским ударом дома тело женщины. Эта российская атака унесла жизни трех женщин. Соболезнования семьям невинно погибших", — проинформировал глава ОВА.

Последствия удара РФ по Днепру 16 апреля. Фото: Новини.LIVE

Как известно, что 13 человек, пострадавших из-за ночной атаки на Днепр, остаются в больницах. Женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет — в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы, резаные раны, переломы. Еще 14 человек — на амбулаторном лечении.

Скриншот сообщения начальника ОВА/Telegram

