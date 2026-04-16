Атака РФ на Днепр: количество погибших возросло до трех человек

Дата публикации 16 апреля 2026 12:42
Последствия атаки России на Днепр 16 апреля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Днепр. В городе раздавались мощные взрывы, виднелись пожары и задымление. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до трех человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Атака РФ на Дніпро 16 квітня
Разрушения после обстрела Днепра. Фото: Новини.LIVE

Удар РФ по Днепру: количество погибших растет

Стало известно, что в результате ночной атаки России на Днепр количество погибших возросло до трех человек.

Спасатели достали из поврежденного российским ударом дома тело женщины.

"До трех возросло количество погибших из-за ночной атаки россиян на Днепр. Спасатели достали из изуродованного вражеским ударом дома тело женщины. Эта российская атака унесла жизни трех женщин. Соболезнования семьям невинно погибших", — проинформировал глава ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпра
Последствия удара РФ по Днепру 16 апреля. Фото: Новини.LIVE

Как известно, что 13 человек, пострадавших из-за ночной атаки на Днепр, остаются в больницах. Женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет — в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы, резаные раны, переломы. Еще 14 человек — на амбулаторном лечении.

null
Скриншот сообщения начальника ОВА/Telegram

Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 апреля в Днепре раздавались громкие взрывы. Россияне атаковали город. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Оккупанты атаковали регион ракетами, дронами и артиллерией. В результате вражеского удара погибли три человека.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
