Главная Новости дня РФ атаковала Днепропетровскую область: погибли три человека, есть раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область: погибли три человека, есть раненые

Дата публикации 16 апреля 2026 08:29
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибли три человека, еще десятки пострадали. Враг нанес удары беспилотниками, артиллерией и ракетами. Наибольшим разрушениям подвергся город Днепр, где есть жертвы и значительное количество раненых.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжа в четверг, 16 апреля.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие

Три человека погибли, еще 34 получили ранения в результате массированного удара РФ по Днепропетровской области. Российские войска применили дроны, артиллерию и ракеты, ударив по нескольким населенным пунктам региона.

Самый мощный удар получил город Днепр. Там повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили. Всего в результате вечерней и ночной атак пострадали 30 человек, двое из них погибли.

В Новоалександровской громаде Днепровского района поврежден частный дом и разрушена пристройка. Пострадала 14-летняя девушка — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сгоревший автомобиль в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады. Там загорелись частный дом и нежилое здание, повреждены многоэтажка и автомобили. Погиб 37-летний мужчина, еще три человека ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля Россия нанесла удар по Днепру, попав в жилые кварталы. В результате атаки есть погибшие и раненые. Также повреждены многоэтажка и частный дом.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 15 апреля Россия атаковала Днепр дронами. В городе загорелось административное здание. В результате обстрела пострадали гражданские жители.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
