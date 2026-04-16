Головна Новини дня РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули троє людей, є поранені

Дата публікації: 16 квітня 2026 08:29
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого загинули троє людей, ще десятки постраждали. Ворог завдав ударів безпілотниками, артилерією та ракетами. Найбільших руйнувань зазнало місто Дніпро, де є жертви та значна кількість поранених.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа у четвер, 16 квітня.

Атака РФ на Дніпропетровщину 16 квітня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Троє людей загинули, ще 34 зазнали поранень внаслідок масованого удару РФ по Дніпропетровській області. Російські війська застосували дрони, артилерію та ракети, вдаривши по кількох населених пунктах регіону.

Найпотужнішого удару зазнало місто Дніпро. Там пошкоджено офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Загалом унаслідок вечірньої та нічної атак постраждали 30 людей, двоє з них загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок і зруйновано прибудову. Постраждала 14-річна дівчина — її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Згорілий автомобіль внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Там зайнялися приватний будинок і нежитлова будівля, пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. Загинув 37-річний чоловік, ще троє людей поранені, двоє з них перебувають у важкому стані.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня Росія завдала удару по Дніпро, влучивши у житлові квартали. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Також пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 15 квітня Росія атакувала Дніпро дронами. У місті загорілася адміністративна будівля. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні мешканці.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
