Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Массированная атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 667 целей

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 09:11
Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Мощные взрывы раздавались в ряде городов и регионов. Украинским защитникам неба удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака РФ на Украину: сколько целей сбила ПВО

В течение суток Воздушные силы ВСУ отразили две волны массированных комбинированных атак России по территории Украины. Противник применял баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники различных типов. Всего было зафиксировано более 700 воздушных целей, большинство из которых уничтожено или подавлено.

Итак, обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей врага:

  • 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Массированную атаку российских захватчиков отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 7:30 16 апреля сбито или подавлено 667 вражеских целей:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА в 26 различных местах. Также обломки сбитых целей упали еще на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля российские войска совершили массированную атаку на Украину. В частности, под вражеский удар попала Днепропетровская область. Оккупанты атаковали регион ракетами, дронами и артиллерией. Погибли три человека, еще более 30 — получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что также россияне атаковали и сам город Днепр. Зафиксировано попадание по жилым домам. В результате удара РФ есть погибшие и раненые.

обстрелы ПВО Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации