Массированная атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 667 целей
В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Мощные взрывы раздавались в ряде городов и регионов. Украинским защитникам неба удалось уничтожить большинство вражеских целей.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Массированная атака РФ на Украину: сколько целей сбила ПВО
В течение суток Воздушные силы ВСУ отразили две волны массированных комбинированных атак России по территории Украины. Противник применял баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники различных типов. Всего было зафиксировано более 700 воздушных целей, большинство из которых уничтожено или подавлено.
Итак, обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей врага:
- 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Массированную атаку российских захватчиков отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.
По состоянию на 7:30 16 апреля сбито или подавлено 667 вражеских целей:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА в 26 различных местах. Также обломки сбитых целей упали еще на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.
Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля российские войска совершили массированную атаку на Украину. В частности, под вражеский удар попала Днепропетровская область. Оккупанты атаковали регион ракетами, дронами и артиллерией. Погибли три человека, еще более 30 — получили ранения.
Новини.LIVE сообщали, что также россияне атаковали и сам город Днепр. Зафиксировано попадание по жилым домам. В результате удара РФ есть погибшие и раненые.
