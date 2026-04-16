Массированная атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 667 целей

Работа Сил ПВО.

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Мощные взрывы раздавались в ряде городов и регионов. Украинским защитникам неба удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака РФ на Украину: сколько целей сбила ПВО

В течение суток Воздушные силы ВСУ отразили две волны массированных комбинированных атак России по территории Украины. Противник применял баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники различных типов. Всего было зафиксировано более 700 воздушных целей, большинство из которых уничтожено или подавлено.

Итак, обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей врага:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Массированную атаку российских захватчиков отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 7:30 16 апреля сбито или подавлено 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА в 26 различных местах. Также обломки сбитых целей упали еще на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля российские войска совершили массированную атаку на Украину. В частности, под вражеский удар попала Днепропетровская область. Оккупанты атаковали регион ракетами, дронами и артиллерией. Погибли три человека, еще более 30 — получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что также россияне атаковали и сам город Днепр. Зафиксировано попадание по жилым домам. В результате удара РФ есть погибшие и раненые.