Головна Новини дня Масована атака РФ на Україну: ППО знищила 667 цілей

Масована атака РФ на Україну: ППО знищила 667 цілей

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 09:11
Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 16 квітня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні. Потужні вибухи лунали у низці міст та регіонів. Українським захисникам неба вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Масована атака РФ на Україну: скільки цілей збила ППО

Протягом доби Повітряні сили ЗСУ відбили дві хвилі масованих комбінованих атак Росії по території України. Противник застосовував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники різних типів. Загалом було зафіксовано понад 700 повітряних цілей, більшість із яких знищено або подавлено.

Отже, виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей ворога:

  • 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Масовану атаку російських загарбників відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

Читайте також:

Станом на 7:30 16 квітня збито або подавлено 667 ворожих цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних БпЛА у 26 різних місцях. Також уламки збитих цілей впали ще на 25 локаціях. Інформацію щодо однієї крилатої ракети уточнюють.

null
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Зокрема, під ворожий удар потрапила Дніпропетровська область. Окупанти атакували регіон ракетами, дронами та артилерією. Загинули троє людей, ще понад 30 — зазнали поранень.

Новини.LIVE повідомляли, що також росіяни атакували й саме місто Дніпро. Зафіксовано влучання по житлових будинках. Внаслідок удару РФ є загиблі та поранені.

обстріли ППО Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

