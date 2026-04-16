Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Наслідки атаки Росії на Дніпро 16 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 16 квітня російські окупанти атакували Дніпро. У місті лунали потужні вибухи, виднілися пожежі та задимлення. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих зросла до трьох людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Руйнування після обстрілу Дніпра. Фото: Новини.LIVE

Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зростає

Стало відомо, що внаслідок нічної атаки Росії на Дніпро кількість загиблих зросла до трьох людей.

Рятувальники дістали з пошкодженого російським ударом будинку тіло жінки.

"До трьох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на Дніпро. Рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки. Ця російська атака забрала життя трьох жінок. Співчуття родинам безневинно загиблих", — поінформував глава ОВА.

Наслідки удару РФ по Дніпру 16 квітня. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, що 13 людей, постраждалих через нічну атаку на Дніпро, залишаються у лікарнях. Жінка 40 років та чоловіки 33, 40, 46 та 48 років — у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани, переломи. Ще 14 людей — на амбулаторному лікуванні.

Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

