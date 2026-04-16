Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 12:42
Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до трьох осіб
Наслідки атаки Росії на Дніпро 16 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 16 квітня російські окупанти атакували Дніпро. У місті лунали потужні вибухи, виднілися пожежі та задимлення. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих зросла до трьох людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Атака РФ на Дніпро 16 квітня
Руйнування після обстрілу Дніпра. Фото: Новини.LIVE

Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зростає

Стало відомо, що внаслідок нічної атаки Росії на Дніпро кількість загиблих зросла до трьох людей.

Рятувальники дістали з пошкодженого російським ударом будинку тіло жінки.

"До трьох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на Дніпро. Рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки. Ця російська атака забрала життя трьох жінок. Співчуття родинам безневинно загиблих", — поінформував глава ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпра
Наслідки удару РФ по Дніпру 16 квітня. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, що 13 людей, постраждалих через нічну атаку на Дніпро, залишаються у лікарнях. Жінка 40 років та чоловіки 33, 40, 46 та 48 років — у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани, переломи. Ще 14 людей — на амбулаторному лікуванні.

Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

Новини.LIVE писали, що в ніч проти 16 квітня у Дніпрі лунали гучні вибухи. Росіяни атакували місто. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вночі,16 квітня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти атакували регіон ракетами, дронами та артилерією. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації