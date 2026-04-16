Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до трьох осіб
У ніч проти 16 квітня російські окупанти атакували Дніпро. У місті лунали потужні вибухи, виднілися пожежі та задимлення. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих зросла до трьох людей.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Рятувальники дістали з пошкодженого російським ударом будинку тіло жінки.
"До трьох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на Дніпро. Рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки. Ця російська атака забрала життя трьох жінок. Співчуття родинам безневинно загиблих", — поінформував глава ОВА.
Як відомо, що 13 людей, постраждалих через нічну атаку на Дніпро, залишаються у лікарнях. Жінка 40 років та чоловіки 33, 40, 46 та 48 років — у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани, переломи. Ще 14 людей — на амбулаторному лікуванні.
Також Новини.LIVE повідомляли, що вночі,16 квітня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти атакували регіон ракетами, дронами та артилерією. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей.
