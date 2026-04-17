Главная Новости дня Трамп отреагировал на очередной удар РФ по Украине: что сказал

Дата публикации 17 апреля 2026 01:59
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередной комбинированный удар РФ по Украине. По его словам, это "ужасно".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп об обстреле Украины

Во время общения с прессой Трампа спросили, какова его реакция на очередную ночную атаку РФ по Украине, в частности, по Киеву. Ответ лидера США был коротким:

"Я считаю, что это ужасно", — ответил он.

Что известно об обстреле и что говорит Трамп о войне

Ранее Новини.LIVE сообщало, что с 15 на 16 апреля Россия запустила по Украине сотни воздушных целей, а именно — дроны и ракеты. Попадания были в 26 локациях, в нескольких городах пострадали и погибли люди, а наибольшие разрушения были зафиксированы в Киеве, Днепре и Одессе.

В частности, в столице в результате обстрела повреждены десятки многоэтажных и частных домов, а также отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ и даже производственная площадка ДТЭК. Кроме того, в Киеве погибли минимум 4 человека и более 50 получили ранения.

В Днепре из-за обстрелов были повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и авто. Погибли минимум 5 человек.

Одесса в свою очередь пережила несколько волн ракетно-дроновых ударов. Из-за ночной атаки повреждены жилые дома, объекты портовой и критической инфраструктуры, а также складские помещения. Тут было больше всего погибших.

Возвращаясь к Трампу стоит добавить, что буквально несколько дней назад он сказал, что завершение войны в Украине "уже на подходе".

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
