Трамп отреагировал на очередной удар РФ по Украине: что сказал

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередной комбинированный удар РФ по Украине. По его словам, это "ужасно".

Что сказал Трамп об обстреле Украины

Во время общения с прессой Трампа спросили, какова его реакция на очередную ночную атаку РФ по Украине, в частности, по Киеву. Ответ лидера США был коротким:

"Я считаю, что это ужасно", — ответил он.

Что известно об обстреле и что говорит Трамп о войне

Ранее Новини.LIVE сообщало, что с 15 на 16 апреля Россия запустила по Украине сотни воздушных целей, а именно — дроны и ракеты. Попадания были в 26 локациях, в нескольких городах пострадали и погибли люди, а наибольшие разрушения были зафиксированы в Киеве, Днепре и Одессе.

В частности, в столице в результате обстрела повреждены десятки многоэтажных и частных домов, а также отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ и даже производственная площадка ДТЭК. Кроме того, в Киеве погибли минимум 4 человека и более 50 получили ранения.

В Днепре из-за обстрелов были повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и авто. Погибли минимум 5 человек.

Одесса в свою очередь пережила несколько волн ракетно-дроновых ударов. Из-за ночной атаки повреждены жилые дома, объекты портовой и критической инфраструктуры, а также складские помещения. Тут было больше всего погибших.

Возвращаясь к Трампу стоит добавить, что буквально несколько дней назад он сказал, что завершение войны в Украине "уже на подходе".