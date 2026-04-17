Росія атакувала Чернігів: тисячі людей залишились без світла

Росія атакувала Чернігів: тисячі людей залишились без світла

Дата публікації: 17 квітня 2026 03:26
Дівчина сидить без світла. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти в ніч проти 17 квітня атакували Чернігівський район. Під удар РФ потрапив енергооб'єкт, через що тисячі людей наразі без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Чернігівобленерго".

Перші наслідки удару РФ по по Чернігову

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів", — йдеться у Telegram "Чернігівобленерго".

Там додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Також у себе в Telegram начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський поінформував, що ворог атакував критичні об'єкти міста. Зокрема, на місці атак виникли пожежі.

Блекаут у Чернігову 17 квітня через атаку РФ
Інформація про частковий блекаут у Чернігові. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що 6 квітня росіяни теж атакували енергооб'єкти у Чернігівській області. Через це 340 тисяч абонентів були без світла.

Також ми писали, що 25 березня під удар РФ у Чернігівській області теж потрапили енергоб'єкти. Тоді через обстріл без світла залишились близько 150 тисяч сімей.

Чернігів обстріли блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
