Главная Новости дня Россия атаковала Чернигов: тысячи людей остались без света

Россия атаковала Чернигов: тысячи людей остались без света

Дата публикации 17 апреля 2026 03:26
Девушка сидит без света. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 17 апреля атаковали Черниговский район. Под удар РФ попал энергообъект, из-за чего тысячи людей сейчас без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Черниговоблэнерго".

Первые последствия удара РФ по по Чернигову

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов", — говорится в Telegram "Черниговоблэнерго".

Там добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

Также у себя в Telegram начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что враг атаковал критические объекты города. В частности, на месте атак возникли пожары.

Информация о частичном блэкауте в Чернигове. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщало, что 6 апреля россияне тоже атаковали энергообъекты в Черниговской области. Из-за этого 340 тысяч абонентов были без света.

Также мы писали, что 25 марта под удар РФ в Черниговской области тоже попали энергообъекты. Тогда из-за обстрела без света остались около 150 тысяч семей.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
