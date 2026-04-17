Россия атаковала Чернигов: тысячи людей остались без света
Российские оккупанты в ночь на 17 апреля атаковали Черниговский район. Под удар РФ попал энергообъект, из-за чего тысячи людей сейчас без света.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Черниговоблэнерго".
Первые последствия удара РФ по по Чернигову
"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов", — говорится в Telegram "Черниговоблэнерго".
Там добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.
Также у себя в Telegram начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что враг атаковал критические объекты города. В частности, на месте атак возникли пожары.
Ранее Новини.LIVE сообщало, что 6 апреля россияне тоже атаковали энергообъекты в Черниговской области. Из-за этого 340 тысяч абонентов были без света.
Также мы писали, что 25 марта под удар РФ в Черниговской области тоже попали энергообъекты. Тогда из-за обстрела без света остались около 150 тысяч семей.
