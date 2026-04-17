Атака на Украину: Силы ПВО сбили 147 дронов РФ

Атака на Украину: Силы ПВО сбили 147 дронов РФ

Дата публикации 17 апреля 2026 09:24
Атака на Украину: Силы ПВО сбили 147 дронов РФ
Работа Сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 17 апреля российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Жители ряда областей и городов слышали мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники неба — уничтожено более 140 дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 17 апреля: результаты работы ПВО

В ночь на 17 апреля, начиная с 18:00 16 апреля, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и 172 ударными БпЛА различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". А также беспилотниками других модификаций с нескольких направлений на территории РФ и ВОТ АР Крым.

Для отражения вражеского удара Силы обороны Украины привлекали — авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительным данным по состоянию на 8:00 17 апреля, украинская ПВО сбила или подавила 147 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА в восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов в четырех местах.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 17 апреля российские войска атаковали Чернигов, в результате чего был поражен энергетический объект. Из-за повреждения инфраструктуры без электроснабжения остались около 6 тысяч абонентов.

Новини.LIVE также сообщали, что Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Украине в ночь на 16 апреля, назвав его "ужасным". Во время общения с журналистами его спросили о ночной атаке, в частности по Киеву. В ответ глава Белого дома подчеркнул, что считает такие обстрелы неприемлемыми.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

