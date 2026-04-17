Сім областей України сьогодні без світла: пояснення Міненерго

Ремонтні роботи на лінії. Фото: Міненерго

Енергетична система України оговтується від чергової хвилі російських ударів, які спричинили тимчасові відключення світла у семи областях. Водночас на решті територій графіки відключень електроенергії наразі не запроваджували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

Відключення світла в Україні 17 квітня

Станом на ранок 17 квітня ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою, але контрольованою. Внаслідок цілеспрямованих ударів російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури було пошкоджено мережі, що призвело до часткового знеструмлення споживачів. Проблеми з електропостачанням наразі фіксують у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Попри пошкодження, диспетчерський центр на сьогодні не прогнозує застосування примусових графіків обмежень споживання. Актуальну інформацію про стан мереж у конкретних населених пунктах мешканцям радять відстежувати на ресурсах місцевих обленерго.

Важливо зменшити використання потужних електроприладів у період пікового навантаження — з 18:00 до 22:00. Такі заходи дозволяють енергетикам балансувати систему та швидше проводити необхідні ремонти без запровадження додаткових лімітів.

