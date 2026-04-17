Семь областей Украины сегодня без света: объяснение Минэнерго

Ремонтные работы на линии. Фото: Минэнерго

Энергетическая система Украины оправляется от очередной волны российских ударов, которые вызвали временные отключения света в семи областях. В то же время на остальных территориях графики отключений электроэнергии пока не вводили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

Отключение света в Украине 17 апреля

По состоянию на утро 17 апреля ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной, но контролируемой. В результате целенаправленных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры были повреждены сети, что привело к частичному обесточиванию потребителей. Проблемы с электроснабжением сейчас фиксируют в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Несмотря на повреждения, диспетчерский центр на сегодня не прогнозирует применение принудительных графиков ограничений потребления. Актуальную информацию о состоянии сетей в конкретных населенных пунктах жителям советуют отслеживать на ресурсах местных облэнерго.

Важно уменьшить использование мощных электроприборов в период пиковой нагрузки — с 18:00 до 22:00. Такие меры позволяют энергетикам балансировать систему и быстрее проводить необходимые ремонты без введения дополнительных лимитов.

Ранее в эфире День.LIVE глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что в Украине могут пересмотреть тарифы на электроснабжение летом. В частности, вместо 4,32 грн за 1 КВт украинцы могут платить 7,50 грн.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль высказывался об "энергетическом Рамштайн" и объяснил, какие вопросы и решения могут обсуждать в его рамках с партнерами.