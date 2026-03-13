Енергетичний Рамштайн — на чому він базується та коли відбудеться

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Ради

Наступного тижня у Брюсселі відбудеться "енергетичний Рамштайн". Він базується на трирівневій системі управління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду в п’ятницю, 13 березня.

Україна та партнери зберуться на "енергетичний Рамштайн"

"Україна запропонувала також новий формат координації, так званий "енергетичний Рамштайн". Він базується на трирівневій системі управління. Перше — політичний рівень у формі міністерських зустрічей. Друге — операційний центр системи у формі секретаріату. І третє — це delivery unit, який забезпечує, власне, результат", — сказав Шмигаль.

За словами міністра, партнери тепер чітко знають та краще розуміють головні потреби України.

"Довіра — це ключове в цьому випадку, і зараз ми бачимо новий рівень такої довіри, що конвертується у допомогу для нашої енергетики. Вже наступного тижня відбудеться черговий "енергетичний Рамштайн" у Брюсселі, де ми будемо говорити з усіма міністрами про додаткову підтримку", — додав він.

Крім того, міністр повідомив, що до кінця опалювального сезону в українських сховищах буде близько 9,5 млрд кубометрів газу, а до наступної зими планують накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів. Частину ресурсу забезпечать власним видобутком, решту закуповуватимуть на європейському ринку.

Також Україна розвиває активний захист та будує укриття для енергооб’єктів. Загальна потреба у фінансуванні захисту становить 35 млрд грн.

Про що ще Шмигаль говорив на годині запитань до уряду

Міністр енергетики розповів, що по Кременчуцькому НПЗ влучило понад 60 російських ракет та 260 дронів. Цілей запущених по підприємству було ще більше.

Також Шмигаль повідомив, яка наразі ситуація з паливом в Україні. За його словами, в резерві є близько по 100 тис. тонн палива. Крім того, продовжується імпорт бензину та дизелю.