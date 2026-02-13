Атака на енергетику — Шмигаль розповів про новий підхід до відновлення обладнання

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Ради

Україна формує резерв обладнання для швидкого ремонту теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Також Міненерго бере блоки з ТЕЦ і ТЕС радянського типу в Східній Європі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у п’ятницю, 13 лютого.

Україна формує резерв обладнання

Міністр розповів, що сьогодні є великий запит на обладнання для відновлення ТЕЦ та ТЕС. Для цього партнери надають Україні кошти. Зокрема, утворений енергетичний фонд підтримки України в ЄС, який вже має запитів на 1,8 млрд євро.

Проте закупівля і виготовлення обладнання триває від чотирьох до шести місяців.

"Тому зараз ми запропонували новий підхід — утворити резерв всього необхідного обладнання, яке може бути пошкоджене російськими терористами для того, щоб оперативно його була змога замінити... Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами по пошуку старих електроцентралей і електростанцій радянського типу в Східній Європі. Знаходимо такі об’єкти, проводимо оцінку та аналіз і забираємо цілими блоками певне обладнання, яке дозволяє нам здійснювати заміну", — розповів Шмигаль.

