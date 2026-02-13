Відео
Головна Новини дня Україна шукає радянські ТЕЦ у Європі — Шмигаль назвав причину

Україна шукає радянські ТЕЦ у Європі — Шмигаль назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:59
Атака на енергетику — Шмигаль розповів про новий підхід до відновлення обладнання
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Ради

Україна формує резерв обладнання для швидкого ремонту теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Також Міненерго бере блоки з ТЕЦ і ТЕС радянського типу в Східній Європі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у п’ятницю, 13 лютого.

Читайте також:

Україна формує резерв обладнання

Міністр розповів, що сьогодні є великий запит на обладнання для відновлення ТЕЦ та ТЕС. Для цього партнери надають Україні кошти. Зокрема, утворений енергетичний фонд підтримки України в ЄС, який вже має запитів на 1,8 млрд євро.

Проте закупівля і виготовлення обладнання триває від чотирьох до шести місяців.

"Тому зараз ми запропонували новий підхід утворити резерв всього необхідного обладнання, яке може бути пошкоджене російськими терористами для того, щоб оперативно його була змога замінити... Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами по пошуку старих електроцентралей і електростанцій радянського типу в Східній Європі. Знаходимо такі об’єкти, проводимо оцінку та аналіз і забираємо цілими блоками певне обладнання, яке дозволяє нам здійснювати заміну", — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чи вимикатимуть світло, коли потепліє.

Також ми писали, що деякі україні можуть безкоштовно отримати зарядні станції.

Денис Шмигаль Верховна Рада сфера енергетики енергосистема відключення світла резерв
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
