Атака на энергетику — Шмыгаль рассказал о новом подходе к восстановлению оборудования

Украина формирует резерв оборудования для быстрого ремонта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Также Минэнерго берет блоки с ТЭЦ и ТЭС советского типа в Восточной Европе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 февраля.

Украина формирует резерв оборудования

Министр рассказал, что сегодня есть большой запрос на оборудование для восстановления ТЭЦ и ТЭС. Для этого партнеры предоставляют Украине средства. В частности, образован энергетический фонд поддержки Украины в ЕС, который уже имеет запросов на 1,8 млрд евро.

Однако закупка и изготовление оборудования длится от четырех до шести месяцев.

"Поэтому сейчас мы предложили новый подход — создать резерв всего необходимого оборудования, которое может быть повреждено российскими террористами для того, чтобы оперативно его была возможность заменить... Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых электроцентралей и электростанций советского типа в Восточной Европе. Находим такие объекты, проводим оценку и анализ и забираем целыми блоками определенное оборудование, которое позволяет нам осуществлять замену", — рассказал Шмыгаль.

