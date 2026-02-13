Видео
Украина ищет советские ТЭЦ в Европе — Шмыгаль назвал причину

Украина ищет советские ТЭЦ в Европе — Шмыгаль назвал причину

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 15:59
Атака на энергетику — Шмыгаль рассказал о новом подходе к восстановлению оборудования
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Рады

Украина формирует резерв оборудования для быстрого ремонта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Также Минэнерго берет блоки с ТЭЦ и ТЭС советского типа в Восточной Европе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 февраля.

Читайте также:

Украина формирует резерв оборудования

Министр рассказал, что сегодня есть большой запрос на оборудование для восстановления ТЭЦ и ТЭС. Для этого партнеры предоставляют Украине средства. В частности, образован энергетический фонд поддержки Украины в ЕС, который уже имеет запросов на 1,8 млрд евро.

Однако закупка и изготовление оборудования длится от четырех до шести месяцев.

"Поэтому сейчас мы предложили новый подход — создать резерв всего необходимого оборудования, которое может быть повреждено российскими террористами для того, чтобы оперативно его была возможность заменить... Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых электроцентралей и электростанций советского типа в Восточной Европе. Находим такие объекты, проводим оценку и анализ и забираем целыми блоками определенное оборудование, которое позволяет нам осуществлять замену", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее эксперт рассказал, будут ли выключать свет, когда потеплеет.

Также мы писали, что некоторые украине могут бесплатно получить зарядные станции.

Денис Шмыгаль Верховная Рада сфера энергетики энергосистема отключения света резерв
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
