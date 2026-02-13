Атака на энергетику — Шмыгаль рассказал о новом подходе к восстановлению оборудования

Украина ищет советские ТЭЦ в Европе — Шмыгаль назвал причину
Украина формирует резерв оборудования для быстрого ремонта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Также Минэнерго берет блоки с ТЭЦ и ТЭС советского типа в Восточной Европе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 февраля.
Украина формирует резерв оборудования
Министр рассказал, что сегодня есть большой запрос на оборудование для восстановления ТЭЦ и ТЭС. Для этого партнеры предоставляют Украине средства. В частности, образован энергетический фонд поддержки Украины в ЕС, который уже имеет запросов на 1,8 млрд евро.
Однако закупка и изготовление оборудования длится от четырех до шести месяцев.
"Поэтому сейчас мы предложили новый подход — создать резерв всего необходимого оборудования, которое может быть повреждено российскими террористами для того, чтобы оперативно его была возможность заменить... Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых электроцентралей и электростанций советского типа в Восточной Европе. Находим такие объекты, проводим оценку и анализ и забираем целыми блоками определенное оборудование, которое позволяет нам осуществлять замену", — рассказал Шмыгаль.
