Главная Новости дня В Брюсселе готовят встречу министров по поддержке энергетики Украины

В Брюсселе готовят встречу министров по поддержке энергетики Украины

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:23
Когда состоится следующее заседание энергетического Рамштайна
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Рады

Следующее заседание "энергетического Рамштайна" запланировано на следующую неделю в Брюсселе. Эта инициатива работает по трехуровневой модели управления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в пятницу, 13 марта.

"Украина предложила также новый формат координации, так называемый "энергетический Рамштайн". Он базируется на трехуровневой системе управления. Первое политический уровень в форме министерских встреч. Второе операционный центр системы в форме секретариата. И третье это delivery unit, который обеспечивает, собственно, результат", — сказал Шмыгаль.

По словам министра, партнеры теперь четко знают и лучше понимают главные потребности Украины.

"Доверие это ключевое в этом случае, и сейчас мы видим новый уровень такого доверия, что конвертируется в помощь для нашей энергетики. Уже на следующей неделе состоится очередной "энергетический Рамштайн" в Брюсселе, где мы будем говорить со всеми министрами о дополнительной поддержке", — добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что до конца отопительного сезона в украинских хранилищах будет около 9,5 млрд кубометров газа, а к следующей зиме планируют накопить не менее 13 млрд кубометров. Часть ресурса обеспечат собственной добычей, остальное будут закупать на европейском рынке.

Также Украина развивает активную защиту и строит укрытия для энергообъектов. Общая потребность в финансировании защиты составляет 35 млрд грн.

О чем еще Шмыгаль говорил на часе вопросов к правительству

Министр энергетики рассказал, что по Кременчугском НПЗ попало более 60 российских ракет и 260 дронов. Целей запущенных по предприятию было еще больше.

Также Шмыгаль сообщил, какая сейчас ситуация с топливом в Украине. По его словам, в резерве есть около по 100 тыс. тонн топлива. Кроме того, продолжается импорт бензина и дизеля.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
