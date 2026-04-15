Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чернігівщина під обстрілом РФ: 5 тисяч людей залишилися без світла

Чернігівщина під обстрілом РФ: 5 тисяч людей залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 19:11
Чернігівщина під обстрілом РФ: 5 тисяч людей залишилися без світла
Пошкодження енергооб'єктів на Чернігівщині. Фото: ДТЕК

Російські окупанти завдали чергового удару по критичній інфраструктурі Чернігівщини, поціливши у важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі. Через ворожу атаку понад 5 тисяч споживачів залишилися без електропостачання, а на місці влучання зафіксовано значні пошкодження обладнання.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго", передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на енергосистему Чернігівщини

Ворог продовжує системно нищити енергетичну мережу України, обираючи цілями об'єкти, що забезпечують життєдіяльність цілих районів. У Ніжинському районі внаслідок влучання було пошкоджено обладнання одного з ключових вузлів енергосистеми.

Наразі без світла перебувають понад 5 тисяч абонентів у кількох населених пунктах району. Оперативні чергові енергокомпанії вже зафіксували всі технічні несправності, проте ситуація залишається складною через ризик повторних обстрілів.

Коли відновлять електропостачання

Фахівці зазначають, що готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи негайно. Проте техніка та бригади енергетиків зможуть виїхати на об'єкт лише після того, як військові та рятувальники дадуть офіційний дозвіл.

"Енергетики візьмуться до робіт щойно дозволить безпекова ситуація." — йдеться у повідомленні енергетиків.

Пошкодження енергооб'єкта у Ніжинському районі, 15 квітня
Повідомлення АТ "Чернігівобленерго" у Telegram. Фото: скриншот

Ситуація з енергетикою на Чернігівщині

Чернігівська область, як прикордонний регіон, регулярно стає мішенню для терористичних атак РФ. Окупанти використовують артилерію, міномети та ударні безпілотники для ударів по приватному сектору та об'єктах життєзабезпечення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляв, що 2 квітня російські окупанти здійснили балістичну атаку на Чернігів, поціливши безпосередньо у виробничі потужності одного з підприємств. Тоді внаслідок вибуху загинув мирний мешканець, а ще одна працівниця отримала поранення.

Також, Новини.LIVE писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про старт активної підготовки до наступної зими та затвердження прогнозного балансу газу на 2026-2027 роки. Під час засідання Кризового комітету з представниками ПЕК сторони узгодили ключові кроки для посилення енергетичної стійкості країни.

Чернігівська область обстріли відключення світла
Тетяна Пономаренко - редактор стрічки новин
Автор:
Тетяна Пономаренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації