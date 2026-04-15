Чернігівщина під обстрілом РФ: 5 тисяч людей залишилися без світла

Пошкодження енергооб'єктів на Чернігівщині. Фото: ДТЕК

Російські окупанти завдали чергового удару по критичній інфраструктурі Чернігівщини, поціливши у важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі. Через ворожу атаку понад 5 тисяч споживачів залишилися без електропостачання, а на місці влучання зафіксовано значні пошкодження обладнання.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго", передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на енергосистему Чернігівщини

Ворог продовжує системно нищити енергетичну мережу України, обираючи цілями об'єкти, що забезпечують життєдіяльність цілих районів. У Ніжинському районі внаслідок влучання було пошкоджено обладнання одного з ключових вузлів енергосистеми.

Наразі без світла перебувають понад 5 тисяч абонентів у кількох населених пунктах району. Оперативні чергові енергокомпанії вже зафіксували всі технічні несправності, проте ситуація залишається складною через ризик повторних обстрілів.

Коли відновлять електропостачання

Фахівці зазначають, що готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи негайно. Проте техніка та бригади енергетиків зможуть виїхати на об'єкт лише після того, як військові та рятувальники дадуть офіційний дозвіл.

"Енергетики візьмуться до робіт щойно дозволить безпекова ситуація." — йдеться у повідомленні енергетиків.

Повідомлення АТ "Чернігівобленерго" у Telegram. Фото: скриншот

Ситуація з енергетикою на Чернігівщині

Чернігівська область, як прикордонний регіон, регулярно стає мішенню для терористичних атак РФ. Окупанти використовують артилерію, міномети та ударні безпілотники для ударів по приватному сектору та об'єктах життєзабезпечення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляв, що 2 квітня російські окупанти здійснили балістичну атаку на Чернігів, поціливши безпосередньо у виробничі потужності одного з підприємств. Тоді внаслідок вибуху загинув мирний мешканець, а ще одна працівниця отримала поранення.

Також, Новини.LIVE писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про старт активної підготовки до наступної зими та затвердження прогнозного балансу газу на 2026-2027 роки. Під час засідання Кризового комітету з представниками ПЕК сторони узгодили ключові кроки для посилення енергетичної стійкості країни.