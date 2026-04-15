Черниговщина под обстрелом РФ: 5 тысяч человек остались без света

Повреждения энергообъектов на Черниговщине. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Черниговщины, попав в важный энергетический объект в Нежинском районе. Из-за вражеской атаки более 5 тысяч потребителей остались без электроснабжения, а на месте попадания зафиксированы значительные повреждения оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговоблэнерго", передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на энергосистему Черниговщины

Враг продолжает системно уничтожать энергетическую сеть Украины, выбирая целями объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность целых районов. В Нежинском районе в результате попадания было повреждено оборудование одного из ключевых узлов энергосистемы.

Сейчас без света находятся более 5 тысяч абонентов в нескольких населенных пунктах района. Оперативные дежурные энергокомпании уже зафиксировали все технические неисправности, однако ситуация остается сложной из-за риска повторных обстрелов.

Когда восстановят электроснабжение

Специалисты отмечают, что готовы начать аварийно-восстановительные работы немедленно. Однако техника и бригады энергетиков смогут выехать на объект только после того, как военные и спасатели дадут официальное разрешение.

"Энергетики приступят к работам как только позволит ситуация с безопасностью." - говорится в сообщении энергетиков.

Сообщение АО "Черниговоблэнерго" в Telegram. Фото: скриншот

Ситуация с энергетикой на Черниговщине

Черниговская область, как приграничный регион, регулярно становится мишенью для террористических атак РФ. Оккупанты используют артиллерию, минометы и ударные беспилотники для ударов по частному сектору и объектам жизнеобеспечения.

Напомним, Новини.LIVE сообщал, что 2 апреля российские оккупанты совершили баллистическую атаку на Чернигов, попав непосредственно в производственные мощности одного из предприятий. Тогда в результате взрыва погиб мирный житель, а еще одна работница получила ранения.

Также, Новини.LIVE писал, что премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о старте активной подготовки к следующей зиме и утверждении прогнозного баланса газа на 2026-2027 годы. Во время заседания Кризисного комитета с представителями ТЭК стороны согласовали ключевые шаги для усиления энергетической устойчивости страны.