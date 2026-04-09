Україна готується до складної зими: Шмигаль назвав ключові кроки

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна готується до наступного опалювального сезону та посилює енергетичну стійкість. За його словами, відбулося засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору. Зокрема, затверджено прогнозований баланс надходження та розподілу газу на 2026-2027 роки.

Про це Денис Шмигаль повідомив у четвер, 9 квітня.

Підготовка України до опалювального сезону

Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах планують накопичити 14,6 млрд кубометрів газу.

"Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", — зазначив Шмигаль.

За його словами, орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів. Йдеться про наявність природного газу в сховищах не менше 13,2 млрд кубометрів газу на початок сезону. Міністр зауважив, що це дозволить стабільно пройти зиму за умов низьких температур та масованих атак.

Шмигаль повідомив, що для стабільного проходження осінньо-зимового періоду основними завданнями є:

своєчасне контрактування імпортних поставок природного газу;

закачування ресурсу до ПСГ у період найнижчих ринкових цін;

диверсифікація маршрутів постачання.

Наразі "Нафтогаз України" та Оператор ГТС України опрацьовують бронювання потенційних потужностей для імпорту природного газу, а також продовження дії маршрутів "Вертикального газового коридору".

"Окрему увагу під час засідання приділили підготовці до ремонтної кампанії. Скоординували дії щодо формування запасів обладнання для виконання планових, позапланових та аварійних робіт. Забезпечення відповідних потреб відбувається у тісній співпраці з міжнародними партнерами та донорами", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що пріоритетом є зміцнення енергетичної стійкості України.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дениса Шмигаля, Росія пошкодила понад 9 гігаватів генеруючих потужностей української енергосистеми. За його словами, енергетики відновили вже понад 4 гігават.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що у рамках підготовки до наступної зими в Україні захистять 245 обʼєктів критичної інфраструктури. Йдеться про ті, що розміщені у неприфронтових регіонах.