В Україні захистять 245 енегообʼєктів: виділено 9,2 млрд грн

Енергетики. Фото: ДТЕК

У рамках підготовки до наступної зими в Україні захистять 245 обʼєктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень. Йдеться про другий транш фінансування.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Захист енергообʼєктів України

Свириденко зазначила, що 5,2 млрд грн спрямують Агентству відновлення на захист великих енергообʼєктів, а ще 3,5 млрд — отримають регіони на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, 528 млн передадуть "Укрзалізниці", аби посилити захист власних обʼєктів.

Зазначається, що виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні обʼєктів та частку заборгованості по вже розпочатим роботам.

"Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети — захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання", — каже Свириденко.

Вона нагадала, що минулого тижня Кабмін виділив 12,85 млрд грн прифронтовим областям для проведення перших робіт з підготовки до наступної зими.

"Кошти спрямували на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Першочергові роботи там уже розпочаті", — додала премʼєр.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, на Дніпропетровщині та Запоріжжі забезпечать захист на понад 300 обʼєктах критичної інфраструктури. Вона зазначила, що відповідні заходи передбачені планами стійкості регіонів

А міністр енергетики Денис Шмигаль на форумі CERAWeek представив план побудови оновленої енергосистеми України, який спрямований на більший захист та стійкість до обстрілів.

Раніше у Світовому банку повідомили, що Україні знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетики упродовж наступних десяти років. Для цього також необхідно буде залучити приватний капітал.