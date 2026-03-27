Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Україні захистять 245 енегообʼєктів: виділено 9,2 млрд грн

В Україні захистять 245 енегообʼєктів: виділено 9,2 млрд грн

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 15:16
Енергетики. Фото: ДТЕК

У рамках підготовки до наступної зими в Україні захистять 245 обʼєктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень. Йдеться про другий транш фінансування.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Захист енергообʼєктів України

Свириденко зазначила, що 5,2 млрд грн спрямують Агентству відновлення на захист великих енергообʼєктів, а ще 3,5 млрд — отримають регіони на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, 528 млн передадуть "Укрзалізниці", аби посилити захист власних обʼєктів.

Зазначається, що виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні обʼєктів та частку заборгованості по вже розпочатим роботам.

"Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети — захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання", — каже Свириденко.

Читайте також:

Вона нагадала, що минулого тижня Кабмін виділив 12,85 млрд грн прифронтовим областям для проведення перших робіт з підготовки до наступної зими. 

"Кошти спрямували на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Першочергові роботи там уже розпочаті", — додала премʼєр.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, на Дніпропетровщині та Запоріжжі забезпечать захист на понад 300 обʼєктах критичної інфраструктури. Вона зазначила, що відповідні заходи передбачені планами стійкості регіонів

А міністр енергетики Денис Шмигаль на форумі CERAWeek представив план побудови оновленої енергосистеми України, який спрямований на більший захист та стійкість до обстрілів.

Раніше у Світовому банку повідомили, що Україні знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетики упродовж наступних десяти років. Для цього також необхідно буде залучити приватний капітал.

Україна Юлія Свириденко енергосистема енергетика
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації