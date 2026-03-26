Захист енергетики перед зимою: уряд готує Дніпропетровщину та Запоріжжя

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд готує прифронтові регіони до наступного опалювального сезону, посилюючи захист критичної інфраструктури. Так, у Дніпропетровській та Запорізькій областях забезпечать захист на понад 300 об'єктах. Таким чином регіони готують до можливих атак з боку Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Захист критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Свириденко розповіла, що у Дніпропетровській області планують забезпечити захист 245 об'єктів критичної інфраструктури. За її словами, відповідні заходи передбачені планами стійкості регіонів, які презентували на засіданні урядового Координаційного центру.

Відомо, що окрім захисту критичної інфраструктури передбачено також введення понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації до вересня цього року. Зокрема для забезпечення роботи об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об'єктів. Прем'єрка заявила, що планується закупівля 280 одиниць обладнання резервного живлення.

"Окремий пріоритет — децентралізація теплопостачання. На Дніпропетровщині передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Потреба в фінансуванні плану стійкості Дніпропетровської області — понад 20,3 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Посилення генерації на Запоріжжі

За словами Юлії Свириденко, план стійкості Запорізької області передбачає захист 96 об'єктів критичної інфраструктури та введення майже 100 МВт розподіленої генерації. Очільниця Кабміну зазначила, що резервне живлення вже зараз забезпечує понад 87% потреб об'єктів. Додатково буде закуплено 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання, а також введено понад 22 МВт додаткової теплової генерації.

Прем'єрка наголошує, що на реалізацію Плану стійкості Запорізької області потрібно 5,5 млрд грн.

Скільки коштів виділили на захист регіонів

Відомо, що минулого тижня уряд виділив кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Із них Дніпропетровщина отримала 540,3 млн грн, Запорізька область — майже 2 млрд грн.

"Загалом було виділено 12,85 млрд грн — прифронтовим регіонам на захист об'єктів критичної інфраструктури в громадах та Агенства відновлення на захист високовольтних підстанцій", — підсумувала Юлія Свириденко.

Як писали Новини.LIVE, 25 березня Шмигаль представив оновлений план розбудови енергетики України. Він буде спрямований на більший захист та стійкість до атак ворога. Мініст вважає, що захист енергооб'єктів повинен стати пріоритетом для усіх країн.

Також очільник Міненерго повідомляв, що Україні потрібно майже 91 млрд доларів для відновлення енергетики. За його словами, для залучення таких коштів потрібен й приватний капітал.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк припустив, що Україна купуватиме енергообладнання в Китаї. Це може трапитися, якщо країна не встигне отримати обладнання для ремонту енергоінфраструктури від європейських донорів.