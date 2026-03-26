Главная Новости дня Защита энергетики перед зимой: Кабмин готовит Днепропетровщину и Запорожье

Защита энергетики перед зимой: Кабмин готовит Днепропетровщину и Запорожье

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 16:16
Защита энергетики перед зимой: Кабмин готовит Днепропетровщину и Запорожье
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Правительство готовит прифронтовые регионы к следующему отопительному сезону, усиливая защиту критической инфраструктуры. Так, в Днепропетровской и Запорожской областях обеспечат защиту на более 300 объектах. Таким образом регионы готовят к возможным атакам со стороны России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Защита критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Свириденко рассказала, что в Днепропетровской области планируют обеспечить защиту 245 объектов критической инфраструктуры. По ее словам, соответствующие меры предусмотрены планами устойчивости регионов, которые представили на заседании правительственного Координационного центра.

Известно, что кроме защиты критической инфраструктуры предусмотрено также введение более 50 МВт дополнительной распределенной генерации до сентября этого года. В частности для обеспечения работы объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других объектов. Премьер заявила, что планируется закупка 280 единиц оборудования резервного питания.

"Отдельный приоритет — децентрализация теплоснабжения. На Днепропетровщине предусмотрено введение более 302 МВт распределенной тепловой генерации. Потребность в финансировании плана устойчивости Днепропетровской области — более 20,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

Усиление генерации в Запорожье

По словам Юлии Свириденко, план устойчивости Запорожской области предусматривает защиту 96 объектов критической инфраструктуры и введение почти 100 МВт распределенной генерации. Глава Кабмина отметила, что резервное питание уже сейчас обеспечивает более 87% потребностей объектов. Дополнительно будет закуплено 14 генераторов для предприятий тепло- и водоснабжения, а также введено более 22 МВт дополнительной тепловой генерации.

Премьер отмечает, что на реализацию Плана устойчивости Запорожской области нужно 5,5 млрд грн.

Сколько средств выделили на защиту регионов

Известно, что на прошлой неделе правительство выделило средства на первоочередные работы в рамках планов устойчивости регионов. Из них Днепропетровщина получила 540,3 млн грн, Запорожская область — почти 2 млрд грн.

"Всего было выделено 12,85 млрд грн — прифронтовым регионам на защиту объектов критической инфраструктуры в громадах и Агентства восстановления на защиту высоковольтных подстанций", — подытожила Юлия Свириденко.

Как писали Новини.LIVE, 25 марта Шмыгаль представил обновленный план развития энергетики Украины. Он будет направлен на большую защиту и устойчивость к атакам врага. Минист считает, что защита энергообъектов должна стать приоритетом для всех стран.

Также глава Минэнерго сообщал, что Украине нужно почти 91 млрд долларов для восстановления энергетики. По его словам, для привлечения таких средств нужен и частный капитал.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк предположил, что Украина будет покупать энергооборудование в Китае. Это может случиться, если страна не успеет получить оборудование для ремонта энергоинфраструктуры от европейских доноров.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
