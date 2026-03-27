В Украине защитят 245 энегообъектов: выделено 9,2 млрд грн

Энергетики.

В рамках подготовки к следующей зиме в Украине защитят 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах. На выполнение Планов устойчивости регионов Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен. Речь идет о втором транше финансирования.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

Защита энергообъектов Украины

Свириденко отметила, что 5,2 млрд грн направят Агентству восстановления на защиту крупных энергообъектов, а еще 3,5 млрд — получат регионы на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры. Кроме того, 528 млн будет выделено "Укрзализныце" для усиления охраны собственных объектов.

Отмечается, что выделенные средства покроют 30% потребности в финансировании объектов и долю задолженности по уже начатым работам.

"Готовиться к зиме должны уже сейчас. Делаем это в рамках реализации Планов устойчивости регионов. Приоритеты — защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения", — говорит Свириденко.

Она напомнила, что на прошлой неделе Кабмин выделил 12,85 млрд грн прифронтовым областям для проведения первых работ по подготовке к следующей зиме.

"Средства направили на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Первоочередные работы там уже начаты", — добавила премьер.

Пост Свириденко.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко, в Днепропетровской области и Запорожье обеспечат защиту на более 300 объектах критической инфраструктуры. Она отметила, что соответствующие меры предусмотрены планами устойчивости регионов

А министр энергетики Денис Шмыгаль на форуме CERAWeek представил план построения обновленной энергосистемы Украины, который направлен на большую защиту и устойчивость к обстрелам.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что Украине понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетики в течение следующих десяти лет. Для этого также необходимо будет привлечь частный капитал.