Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шмигаль: взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генерації України

Шмигаль: взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генерації України

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 13:51
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Під час опалювального сезону Росія пошкодила понад 9 ГВт генеруючих потужностей української енергосистеми. Водночас енергетики вже відновили понад 4ГВт. Над відновленням працювали понад 14 000 працівників.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль. 

Україна втратила понад 9 ГВт генерації за зиму

Шмигаль розповів, що попри постійні атаки РФ, вдалося відновити 85% доступної потужності ТЕС та 66% ГЕС та ГАЕС. Також відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

Обстріли енергосистеми України
Підсумки опалювального сезону 2025/2026. Фото: Міненерго

"У 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон. Продовжуємо розвивати розподілену генерацію. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік склав 642,77 МВт", — поділився міністр. 

Крім того, значно нарощено можливості для зберігання електроенергії. Нові енергосховища додали 508 МВт потужності, що у 254 рази більше, ніж у попередньому опалювальному сезоні

Як Україна пройшла опалювальний сезон 2025/202. Фото: Міненерго

Водночас очільник Міненерго додав, що над відновленням енергетичної інфраструктури працювали понад 14 000 працівників. За його словами, для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертали українцям світло й тепло після російських атак, запустили доплати в розмірі 20 000 грн.

Доплати енергетикам. Фото: Міненерго

Уряд виділив на це 527,7 млн грн. За січень виплати отримали більш ніж 12,3 тисячі працівників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україні потрібно майже 91 млрд доларів для відновлення енергетики. За його словами, для залучення таких коштів потрібен й приватний капітал.

Водночас Юлія Свириденко розповіла, що в Україні захистять 245 енегооб'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах. Для цього уряд виділив 9,2 мільярда гривень.

Денис Шмигаль обстріли енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації