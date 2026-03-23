Кінець опалювального сезону: у низці областей вже вимкнули тепло

В Україні опалювальний сезон завершується залежно від погодних умов, а не за чітко визначеною датою. У низці міст уже почали вимикати тепло через підвищення температури повітря.

Завершення опалювального сезону в Україні

Відповідно до постанови Кабміну №830, рішення про завершення опалювального періоду ухвалює місцева влада. Основна умова — якщо середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8°C, подачу тепла можуть припиняти.

Уряд запевняє, що Україна має достатньо ресурсів для стабільного завершення сезону. За словами віцепрем'єра Олексія Кулеби, у разі похолодання опалення можуть подавати навіть до середини квітня.

Водночас народний депутат Олексій Кучеренко припускає, що теплопостачання може завершитися раніше — вже з 28 березня — через борги теплокомуненерго та можливі обмеження постачання газу.

У яких містах вимкнули опалення

Станом на зараз у кількох містах опалювальний сезон уже завершили або завершують.

Зокрема, у Дніпрі тепло вимкнули 20 березня, у Кривому Розі — 23 березня. У Херсоні також завершили опалювальний сезон для централізованих споживачів.

У Миколаєві опалення почнуть вимикати з 24 березня, однак лікарні, дитсадки та інші соціальні установи можуть залишитися з теплом за окремими заявками. У Луцьку відповідне рішення ухвалили через потепління.

У більшості випадків підставою для відключення стало стабільне підвищення температури повітря понад +8°C.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив розробити плани стійкості для міст і регіонів. Відповідний указ уже підписано.

Водночас Юлія Свириденко заявила, що Україна вже має терміново готуватися до наступного опалювального сезону з огляду на постійні атаки Росії по критичній інфраструктурі. За її словами, це потребує невідкладних рішень і системних кроків.