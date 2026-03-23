Главная Новости дня Конец отопительного сезона: в ряде областей уже выключили тепло

Дата публикации 23 марта 2026 15:13
В Украине отопительный сезон завершается в зависимости от погодных условий, а не по четко определенной дате. В ряде городов уже начали выключать тепло из-за повышения температуры воздуха.

Завершение отопительного сезона в Украине

Согласно постановлению Кабмина №830, решение о завершении отопительного периода принимают местные власти. Основное условие — если среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C, подачу тепла могут прекращать.

Правительство уверяет, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, в случае похолодания отопление могут подавать даже до середины апреля.

В то же время народный депутат Алексей Кучеренко предполагает, что теплоснабжение может завершиться раньше — уже с 28 марта — из-за долгов теплокоммунэнерго и возможных ограничений поставок газа.

В каких городах выключили отопление

По состоянию на сейчас в нескольких городах отопительный сезон уже завершили или завершают.

В частности, в Днепре тепло выключили 20 марта, в Кривом Роге - 23 марта. В Херсоне также завершили отопительный сезон для централизованных потребителей.

В Николаеве отопление начнут выключать с 24 марта, однако больницы, детсады и другие социальные учреждения могут остаться с теплом по отдельным заявкам. В Луцке соответствующее решение приняли из-за потепления.

В большинстве случаев основанием для отключения стало стабильное повышение температуры воздуха более +8°C.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Соответствующий указ уже подписан.

В то же время Юлия Свириденко заявила, что Украина уже должна срочно готовиться к следующему отопительному сезону, учитывая постоянные атаки России по критической инфраструктуре. По ее словам, это требует безотлагательных решений и системных шагов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
