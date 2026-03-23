Конец отопительного сезона: в ряде областей уже выключили тепло
В Украине отопительный сезон завершается в зависимости от погодных условий, а не по четко определенной дате. В ряде городов уже начали выключать тепло из-за повышения температуры воздуха.
Завершение отопительного сезона в Украине
Согласно постановлению Кабмина №830, решение о завершении отопительного периода принимают местные власти. Основное условие — если среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C, подачу тепла могут прекращать.
Правительство уверяет, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, в случае похолодания отопление могут подавать даже до середины апреля.
В то же время народный депутат Алексей Кучеренко предполагает, что теплоснабжение может завершиться раньше — уже с 28 марта — из-за долгов теплокоммунэнерго и возможных ограничений поставок газа.
В каких городах выключили отопление
По состоянию на сейчас в нескольких городах отопительный сезон уже завершили или завершают.
В частности, в Днепре тепло выключили 20 марта, в Кривом Роге - 23 марта. В Херсоне также завершили отопительный сезон для централизованных потребителей.
В Николаеве отопление начнут выключать с 24 марта, однако больницы, детсады и другие социальные учреждения могут остаться с теплом по отдельным заявкам. В Луцке соответствующее решение приняли из-за потепления.
В большинстве случаев основанием для отключения стало стабильное повышение температуры воздуха более +8°C.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов. Соответствующий указ уже подписан.
В то же время Юлия Свириденко заявила, что Украина уже должна срочно готовиться к следующему отопительному сезону, учитывая постоянные атаки России по критической инфраструктуре. По ее словам, это требует безотлагательных решений и системных шагов.
