Шмыгаль: зимой россияне повредили более 9 ГВт генерации Украины

Во время отопительного сезона Россия повредила более 9 ГВт генерирующих мощностей украинской энергосистемы. В то же время энергетики уже восстановили более 4ГВт. Над восстановлением работали более 14 000 работников.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, что несмотря на постоянные атаки РФ, удалось восстановить 85% доступной мощности ТЭС и 66% ГЭС и ГАЭС. Также отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи, общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии.

"В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон. Продолжаем развивать распределенную генерацию. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт", — поделился министр.

Кроме того, значительно наращены возможности для хранения электроэнергии. Новые энергохранилища добавили 508 МВт мощности, что в 254 раза больше, чем в предыдущем отопительном сезоне.

В то же время глава Минэнерго добавил, что над восстановлением энергетической инфраструктуры работали более 14 000 работников. По его словам, для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращали украинцам свет и тепло после российских атак, запустили доплаты в размере 20 000 грн.

Правительство выделило на это 527,7 млн грн. За январь выплаты получили более чем 12,3 тысячи работников.

Как сообщали Новини.LIVE, Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украине нужно почти 91 млрд долларов для восстановления энергетики. По его словам, для привлечения таких средств нужен и частный капитал.

В то же время Юлия Свириденко рассказала, что в Украине защитят 245 энегообъектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах. Для этого правительство выделило 9,2 миллиарда гривен.