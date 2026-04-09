Украина готовится к сложной зиме: Шмыгаль назвал ключевые шаги

Дата публикации 9 апреля 2026 14:54
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к следующему отопительному сезону и усиливает энергетическую устойчивость. По его словам, состоялось заседание Кризисного комитета с участием представителей компаний топливно-энергетического сектора. В частности, утвержден прогнозируемый баланс поступления и распределения газа на 2026-2027 годы.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в четверг, 9 апреля, передает Новини.LIVE.

Подготовка Украины к отопительному сезону

Согласно базовому сценарию, к началу отопительного сезона в подземных хранилищах планируют накопить 14,6 млрд кубометров газа.

Засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору 9 квітня
Заседание Кризисного комитета с участием представителей компаний топливно-энергетического сектора. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"В то же время мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с ситуацией с безопасностью", — отметил Шмыгаль.

По его словам, ориентиром остается опыт предыдущих отопительных сезонов. Речь идет о наличии природного газа в хранилищах не менее 13,2 млрд кубометров газа на начало сезона. Министр отметил, что это позволит стабильно пройти зиму в условиях низких температур и массированных атак.

Міністр енергетики Денис Шмигаль
Денис Шмыгаль проводит заседание. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмыгаль сообщил, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода основными задачами являются:

  • своевременное контрактирование импортных поставок природного газа;
  • закачка ресурса в ПХГ в период самых низких рыночных цен;
  • диверсификация маршрутов поставок.

Сейчас "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС Украины прорабатывают бронирование потенциальных мощностей для импорта природного газа, а также продолжение действия маршрутов "Вертикального газового коридора".

"Особое внимание во время заседания уделили подготовке к ремонтной кампании. Скоординировали действия по формированию запасов оборудования для выполнения плановых, внеплановых и аварийных работ. Обеспечение соответствующих потребностей происходит в тесном сотрудничестве с международными партнерами и донорами", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что приоритетом является укрепление энергетической устойчивости Украины.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дениса Шмыгаля, Россия повредила более 9 гигаватт генерирующих мощностей украинской энергосистемы. По его словам, энергетики восстановили уже более 4 гигаватт.

Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила, что в рамках подготовки к следующей зиме в Украине защитят 245 объектов критической инфраструктуры. Речь идет о тех, которые размещены в неприфронтовых регионах.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
