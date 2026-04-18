Россия 816 раз ударила по Запорожью: ранены 10 человек

Последствия обстрелов Запорожья.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 816 ударов по Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 46 населенных пунктов. В результате этого десять человек получили ранения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрелы Запорожской области за сутки

Федоров рассказал, что за последние сутки нанесли 16 авиационных ударов по Заречному, Юрковке, Таврийскому, Барвиновке, Любицкому, Лесному, Шевченковскому, Копаням, Ривному, Воздвижовке, Цвитковому, Чаривному, Мирному, Верхней Терсе и Бабашам.

Последствия обстрела Запорожья.

Поврежденный дом после обстрелов.

По его словам, 568 дронов различной модификации атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Степное, Марьевку, Каневское, Калиновку, Новоалександровку, Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степное, Лук'яновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Варваровку, Доброполье, Еленоконстантиновку и Прилуки.

Также враг бил из РСЗО и обстреливал города и села в Запорожье из артиллерии.

"Поступило 83 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Вследствие этого сейчас без света 380 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением.

В то же время Андрей Сибига предупредил, что Россия хочет массированно бить по Украине минимум по семь раз в месяц. При этом масштаб каждой отдельной атаки предусматривает использование огромного арсенала средств воздушного нападения.