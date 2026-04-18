РФ вночі атакувала Україну: ППО знищила 190 цілей

РФ вночі атакувала Україну: ППО знищила 190 цілей

Дата публікації: 18 квітня 2026 09:42
Робота ППО. Фото: t.me/landforcesofukraine

Російські війська у ніч проти 18 квітня атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 219 безпілотників. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ. 

Обстріли України 18 квітня

Як відомо, цієї ночі росіяни випустили 219 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та інших із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим). 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли України 18 квітня
Результати роботи ППО 18 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Так, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 190 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Попри це є влучання 28 БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на дев'яти локаціях. Водночас атака ще триває і в повітряному просторі є декілька ворожих дронів. 

Скриншот допису Повітряних сил

Як повідомляє Новини.LIVE, цієї ночі росіяни пошкодили енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Наразі без світла 380 тисяч абонентів у кількох містах та районах. 

Крім того, за останню добу ворог 816 разів вдарив 46 населених пунктах на Запоріжжі. Внаслідок цього десятеро людей отримали поранення.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
